Zoufalí Sabres. Jak vyřeší složitý spor o Eichelovu operaci? A zlepší se?

Eichel si za Sabres zahrál naposledy začátkem března, než ho zbrzdily zdravotní problémy. Od té doby se s nimi i s ním táhne dlouhý příběh. Pro klub z města nedaleko Niagarských vodopádů nepříliš veselý.

Na jeho začátku lékaři doporučili americkému útočníkovi několikatýdenní rehabilitaci. Eichel se tak dával dohromady konzervativním způsobem. Už tady nastal zásadní nesoulad.

Čtyřiadvacetiletý hokejista s nezávislým neurochirurgem stáli o operativní zákrok, při kterém by došlo k výměně vypouklého disku v krční páteři za umělý. Podobnou proceduru zatím žádný hráč z NHL nepodstoupil, klubu se proto tenhle nápad nelíbil a zelenou mu nedal.

Na přelomu července a srpna pak do živého řízli dnes již bývalí Eichelovi agenti, Peterové Fish a Donatelli, kteří vydali prohlášení: „Očekávali jsme výměnu do otevření volného trhu s hráči.“

Kapitán Buffala Jack Eichel drží puk v zápase proti Washingtonu.

A pokračovali: „Na začátku června 2021 lékařský personál Sabres rozhodl, že je nutný chirurgický zákrok.“

Asi tehdy nečekali, že dojde k rozporu. Také následně přiznali svou domněnku, že mezi oběma stranami panuje shoda...



Dokud se neukázalo, že tomu tak není.

Operaci krční páteře lze provést mnoha dalšími způsoby, například odstraněním vadné části disku a propojením dvou obratlů v jeden. O tuhle variantu možná stáli Sabres. Nicméně podstatné je, že v pozici zaměstnavatele zamítli postup, který si přál hráč, což v důsledku ubližuje všem stranám.

Sám Eichel si do organizace, která jej platí, párkrát rýpl. V polovině srpna si dokonce založil twitterový účet snad jen kvůli tomu, aby na něj přidal otráveného smajlíka. Ke spokojenosti v Buffalu má hodně daleko.

Otrávený tweet Jacka Eichela z 19. srpna

Na konci stejného měsíce se rozhodl vyměnit agenty Fishe s Donatellim za Pata Brissona z jiné agentury. Zřejmě s vyhlídkou, že se dočká trejdu.



„Nedělám si starosti z nějakého rozptylování,“ reagoval už dříve klubový generální manažer Kevyn Adams, „dělám si starosti s tím, co je správné pro Buffalo Sabres. Pokud bude mít něco smysl, uděláme to... Chceme hráče, kteří tu chtějí být,“ dodal.

Samozřejmě se hned vyrojily spekulace o tom, kam Eichel zamíří. Píše se o Calgary, Anaheimu či Montrealu. Jednání však nejspíš narážejí právě na zdravotní stav hvězdného hráče a zde se točí v kruhu.

Adams si při výměně Eichela neřekne o málo, v situaci Buffala ani nemůže. Jenže protistrany nevidí potenciálního nového člena svého týmu na ledě, a tak ani z jejich pohledu není divu, že se nikam nehrnou.

Co teď? Někdo přece musí couvnout. Ve hře jsou obrovské peníze, kariéra a zdraví velkého talentu i určité morální hodnoty.

Nebo si snad dovedete představit, že by na sebe Eichel mohl dres s buvolem mezi dvěma zkříženými šavlemi ještě někdy navléknout? Může se ještě, natož s céčkem na prsou, vrátit do kabiny klubu, z kterého chce evidentně odejít?

Moc pravděpodobně tenhle scénář opravdu nepůsobí.

Bída a letargie. Jak dál? Vsadit na budoucnost?

A to by byla jen další těžká rána, která Buffalu příliš nepomůže. Deset let tam čekají na play off, takřka 3 800 dní. Naposledy si ho zahráli v době, kdy v týmu působila jména jako Ryan Miller, Jason Pominville, Thomas Vanek nebo Derek Roy.

Vedle sebe komicky působící duo obr–prcek, tedy Tylerové Myers s Ennisem, byli tehdy téměř ještě v juniorském věku.

Ano, to bylo v sezoně, kdy Boston ke Stanley Cupu dotáhl mimo jiné fantastický Tim Thomas v bráně. Taková nostalgie se pojí s poslední účastí Sabres ve vyřazovací části.

Bilance Buffala bez play off sezony s Eichelem: v závorkách zápasy a branky+asistence 2011/12 - 82 zápasů (39 výher-32 proher-11 proher v prodl.), 89 bodů 2012/13 - 48 (21-21-6), 48 bodů 2013/14 - 82 (21-51-10), 52 bodů 2014/15 - 82 (23-51-8), 54 bodů 2015/16 - 82 (35-36-11), 81 bodů... Eichel (81): 56 bodů (24+32) 2016/17 - 82 (33-37-12), 78 bodů... Eichel (61): 57 bodů (24+33) 2017/18 - 82 (25-45-12), 62 bodů... Eichel (67): 64 bodů (25+39) 2018/19 - 82 (33-39-10), 76 bodů... Eichel (77): 82 bodů (28+54) 2019/20 - 69 (30-31-8), 68 bodů... Eichel (68): 78 bodů (36+42) 2020/21 - 56 (15-34-7), 37 bodů... Eichel (21): 18 bodů (2+16)

Po tragickém minulém ročníku lze optimisticky říct, že hůř už na tom asi nebudou. Jenže odešli útočník Sam Reinhart, obránce Rasmus Ristolainen nebo brankář Linus Ullmark. Místo posledního jmenovaného přišel 40letý Craig Anderson. To jen dosvědčuje, jak situaci v brankovišti Adams lepil. Tak schválně, kolik toho tahle izolepa vydrží.

V týmu navíc snad ani nemůže panovat dobrá atmosféra a soutěživost. Jako by se hráči propadli do šedi proher a utápěli se v ní. Dříve elitní střelec Jeff Skinner úplně vyčichl. Seznam loňských posil sliboval restart. Jenže ani tenhle projekt nevyšel.

Stačí si vzpomenout na útočníka Taylora Halla, který do Buffala přišel loni. Po ne zrovna povedeném půlroce odcházel do Bostonu, kde bodově vyletěl vzhůru. Pro zachovaní nestrannosti je však třeba dodat, že v play off už svou bilancí zase nijak neoslňoval.

Nedařilo se ani dalšímu forvardovi Codymu Eakinovi. V oslabení dobře bránící útočník Tobias Rieder lehce pomohl, ale Buffalo je i v této činnosti stále výrazně podprůměrné.

Těžko se v situaci Sabres hledají pozitiva. Tak jako vždy tu ale okřídleně zůstává jakási naděje. Jestli je něco na vyrovnanosti NHL úžasného, tak je to její proměnlivost. Nikdy se nedá moc předvídat, jak si který tým povede.

Co třeba Colorado v jednoduchém srovnání „dříve a nyní“. Ještě před čtyřmi lety hráli tragicky, dnes patří mezi favority NHL. To samé, ale s negativním vývojem u San Jose. I celky, od kterých to nečekáte, se objeví ve vyřazovacích bojích.

Rasmus Dahlin (vlevo) z Buffala vede puk, napadá ho Scott Laughton z Philadelphie.

To může být i případ Buffala. V kádru mají dvě poslední jedničky draftu. K supernadějnému obránci Rasmusu Dahlinovi letos ulovili útočníka Owena Powera. Kanaďana by v NHL mohli třeba již příští rok využít. Určitě si zachytá i Ukko-Pekka Luukkonen. Jednoznačně nejperspektivnější brankář v současné sestavě Sabres.

Pokud Adams i Buffalo vystoupí z podivného vzduchoprázdna, ve kterém se poslední roky pohybují, a sestaví sebevědomý tým, do vyřazovací fáze projdou. O to Adamsovi i jde.

„Musíme si určit hráče, s kterými budeme úspěšní a s nimi pokračovat. Poté se o ně musíme postarat z hlediska smluv. A kolem nich musíme vybudovat tým... Potom se posuneme dál.“



Chce to hlavně čas, trpělivost a méně takových momentů jako s Eichelem. Poslední bod by se pak hodilo urgentně řešit.