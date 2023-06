Nejezte a nekupujte čokoládu! Nevšední nařízení ozvláštňuje finále AHL

„Naši příznivci jsou po celou sezonu skvělí a plní naše přání,“ vysvětlil pro web stanice ESPN Evan Pivnick, ředitel komunikace Coachella Valley Firebirds. „Přemýšleli jsme o něčem, co by rozproudilo rivalitu s Hershey. A napadlo nás, ať lidé nejí a nekupují čokoládu.“

Proč se mančaft z Kalifornie zaměřil na oblíbenou sladkost? Zdůvodnění je jednoduché.

Hershey, městečko z opačného pobřeží Spojených států a záložní tým Washington Capitals, proslavila jedna z nejznámějších čokoládoven na světě. Vykládal o ní i současný gólman NHL Vítek Vaněček, který v Hershey odchytal čtyři sezony.

„Když za mnou někdo přijede, tak se jdeme podívat, jak se vyrábí. Dokonce jsem si i nějakou vlastní už taky zkusil vyrobit,“ líčil český brankář v dřívějším rozhovoru pro iDNES.cz. A co se dá jinak v Hershey podniknout? „Vůbec nic,“ rozesmál se Vaněček. „Je to město, které má deset tisíc obyvatel. Vesměs jsou to farmáři, kteří chovají prasata a krávy.“

Aby tým z Coachella Valley podpořil čokoládový bojkot, umístil na sociální sítě video, na němž opeřený maskot Fuego vyhazuje čokoládové pochutiny z regálů, šlape po nich a různě je znehodnocuje.

Samotný klub, který slouží jako farma Seattlu, ale paradoxně na zimáku i při finále AHL čokoládu dál prodává. S výpomocí přispěchal jeden ze sponzorů Firebirds. „Požádali jsme fanoušky, aby si do arény přinesli i vlastní čokoládu, kterou nám jeden z našich partnerů vymění za popcorn,“ přibližuje Pivnick.

Ach ano, abychom nezapomněli. Finálová série se v noci na úterý po výhře Coachella Valley 5:2 srovnala na 3:3. Rozhodující sedmý duel se hraje ve čtvrtek nad ránem opět v Kalifornii, kde protičokoládové nálady pomohly Firebirds ke všem finálovým vítězstvím.

„Nevíme, jestli je v tom nějaká spojitost,“ usměje se Pivnick. „Můžeme ale říct, že bez čokolády máme hlad po Calder Cupu.“