Jiříček s Kulichem jsou v sestavě nadějí farmářské soutěže AHL

Jiříček odehrál za Cleveland Monsters 55 utkání a nasbíral šest gólů a 32 asistencí, čtyřikrát si také zahrál za Columbus v NHL.

Kulich měl z 62 zápasů za farmářský celek Buffalo Sabres bilanci 24 gólů a 22 nahrávek, díky čemuž se zařadil mezi nejproduktivnější hráče věkové kategorie do 19 let v historii. Skvělou sezonu korunoval v play off dalšími 11 body (7+4).

Oba se také podíleli na stříbru české dvacítky na letošním mistrovství světa.

David Jiříček (vlevo) z Columbus Blue Jackets brání v zápase se St. Louis Blues ve střele Nikitovi Alexandrovovi.

V sestavě hokejistů, kteří podle vedení ligy i generálních manažerů klubů mají největší budoucnost v NHL, jsou s oběma Čechy německý útočník a synovec bývalého českého reprezentanta Roberta Reichela Lukas Reichel (z týmu Rockford IceHogs), slovenský bek Šimon Nemec (Utica Comets), kanadský útočník Tyson Foerster (Lehigh Valley Phantoms) a švédský brankář Jesper Wallstedt (Iowa Wild).