Vyroste z flegmatika hvězda? Na Šalého bude dohlížet i skaut z Brna

V beznadějně narvané hale Nashville Predators se na konci června rozdalo už devatenáct dresů budoucím hráčům NHL. Největší česká hokejová naděje Eduard Šalé nervózně podupávala na tribuně, když další brněnský rodák Robert Kron z pozice ředitele amatérského skautingu vstal od stolu Seattlu Kraken a šel oznámit, na koho nejmladší organizace celé NHL ukáže.

„Díval jsem se na jednotlivé týmy a tak trochu si přál být vybraný od dvacítky výše. Byly tam atraktivnější celky, na které je teď mnohem více vidět. Seattle je ale mladá organizace, takže se těším na naši spolupráci,“ zahání škarohlídy Šalé.

Získali jsme extrémně chytrého hráče s excelentním myšlením. Je vysoký, tvrdě pracuje. Robert Kron ředitel amatérského skautingu Seattlu

Před draftem byl šikovný křídelník s holí na levou ruku řazený jednotlivými experty dost různě, od druhého místa za hvězdným Connorem Bedardem až po konec prvního kola.

„Každý agent by chtěl hráče v nejlepší pětce, ale je důležité si uvědomit, že když jdete v prvním kole, ať už velmi brzy, či později, tak je to obrovská vizitka nejvyšší úrovně daného hráče,“ míní jeho agent Marek Vorel.

„Že Eda byl ‚až dvacátý‘, to mně vůbec nevadí, protože díky tomu je v Seattlu a to je opravdu vynikající organizace od nejvyššího vedení až po kustody.“

Ostatně od něj, Krona a generálního manažera Seattlu Rona Francise jde o už jednou prošlapanou cestu. S nadsázkou nezáleží, na jaké pozici draftují, sáhnou do Komety, vyloví si mladíka a on je za pár let týmovou hvězdou.

V roce 2017 takto přivedli do Caroliny Hurricanes útočníka Martina Nečase a úspěšný model má nyní Šalé napodobit.

„Celkem mě pobavilo, že je to jako přes kopírák. Jsem ale nesmírně rád, že jsme si z dvacátého místa vzali takového hráče,“ pousmál se Kron pro web NHL nad hříčkou osudu.

„Máme díky tomu extrémně chytrého hráče s excelentním hokejovým myšlením. Je vysoký, tvrdě pracuje. Líbí se nám také, že byť hrál celý rok na levém křídle, tak je přirozeným centrem. Je tedy všestranný a velmi ofenzivně nadaný,“ chrlí pozitiva stále historicky nejproduktivnější rodilý Brňan v NHL.

Hned po draftu nastoupil Šalé na přípravný kemp, v němž se musel nejdříve rozkoukat, brzy ale o sobě dal vědět, když v prvním herním testu přispěl svému „modrému týmu“ proměněným samostatným únikem, zakončeným kličkou do bekhendu a střelou pod víko. Sám sebe však spíše než do pozice střelce vidí jako kreativce, který pomáhá ostatním.

„Může to snad působit, že mám bruslení od pánaboha, že se do toho nemusím nutit. Sám bych se popsal spíš jako dobrý bruslař a tvůrce hry. Snažím se kluky kolem sebe udělat lepšími. Potřebuji ještě nabrat váhu a uvidí se, kam mě to dostane,“ uvědomuje si osmnáctiletý forvard.

Z klubu na něj jde chvála. „Přijel parádně nachystaný, s takovým klukem je radost pracovat. Má skvělý základ, na kterém se dá stavět, jen jej musíme udělat větším a silnějším. Když se to podaří, trenéři hlavního týmu v něm dostanou fantastický balíček předností, které můžou zasadit do sestavy,“ pochválil pro web Seattlehockeyinsider.com nejnovějšího svěřence vedoucí rozvoje hráčů Krakenu Jeff Tambellini.

„Energický hráč s potenciálem“

Spíše než pochopitelný váhový deficit ale experty nenechává klidným Šalého flegmatismus, který může někdy vypadat i jako nedostatek soutěživosti.

„Má předpoklady špičkového útočníka, ale připadá mi jako ten typ hráče, kterého si vyberete na draftu a o pár let později se ho snažíte vyměnit,“ prohlásil pro server The Athletic anonymně přední činitel jednoho z klubů NHL.

Před takovou kritikou Vorel svého svěřence rázně chrání. „Kdo Edu nezná, může nabýt dojmu, že je patologický flegmatik. Ale tak to není, on umí zabojovat, zabrat a dát do hokeje emoce. Eda je také chytrý, hodně o hokeji přemýšlí, a tak to může zase působit, že je zadumaný,“ vysvětluje.

S tímto názorem se ztotožnil také Craig Button, jeden z předních odborníků kanadské televize TSN, který ve svém prestižním žebříčku talentů Šalého vždy umisťoval velmi vysoko – v jedné verzi hned za Bedarda na druhou pozici. Buttona zaujala mladíkova radost ze hry.

„Je ohromně energický, hraje s velkým entuziasmem. A není pravda, že by mu chyběla soutěživost. Nedovoluji si vyhlašovat, že zpětně jeho dvacáté místo označíme za krádež za bílého dne, ale říkám, že Šalé je hráč s potenciálem být hvězdou,“ staví se za českého mladíka Button a srovnává jej s Davidem Pastrňákem, kterého Boston vzal v roce 2015 ještě o pět míst později.

O jeho slova se opírá i Ron Francis, který měl definitivní slovo při výběru. „Nemuseli jsme se tlačit do výběru role, kde nás tlačí bota. Naopak jsme vybírali nejlepšího dostupného hráče na jakýkoliv post, kromě brankoviště. Šalého jsme sledovali v Halifaxu na mistrovství světa do dvaceti let a dobře víme, že jde o šikovného, přemýšlivého mladíka, který může dokázat velké věci,“ vysvětloval Francis pro deník The Seattle Times.

Šalé podle expertů zamíří po všech přípravných kempech do Barrie Colts, hrající kanadskou juniorskou soutěž Ontario Hockey League s týmy rozesetými kolem Toronta. Aby se ale zapsal do hlav fanoušků na severozápadě USA, spolu s ostatními mladíky přicházejícími do klubu zahajoval slavnostním nadhozem baseballový zápas Seattle Mariners.

Byť byl jeho nadhoz pomalý, na mladíka z Evropy extrémně přesný. „Nadhazoval jsem poprvé. Ani jsem si to předtím nezkoušel. Pak jsme zůstali na zápas, je to zajímavý sport. Doteď jsem si házel tak akorát tenisáky sám pro sebe, tenis hraju celkem slušně,“ bavil se po prvním kontaktu se sportovními fanoušky z města technologií. Zda se stane jen obchodním artiklem, či budoucí hvězdou, ukáže až čas.