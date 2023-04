Trenér Petr nominoval na MS osmnáctek, bere Šalého, Židlického i svého syna

Kouč české hokejové reprezentace hráčů do 18 let Jakub Petr oznámil finální nominaci na mistrovství světa, které od čtvrtka do neděle 30. dubna budou hostit švýcarská města Basilej a Porrentruy. V týmu pro šampionát je trio gólmanů, sedm obránců a 13 útočníků, mezi nimiž nechybí velký brněnský talent Eduard Šalé, trenérův syn Dominik nebo Adam Židlický, potomek bývalého vynikajícího obránce Marka Židlického.