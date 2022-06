Jasná jednička draftu do NHL? Kdepak, Slafkovský může s pořadím zamíchat

S touto informací přišel expert na mladé hráče z kanadské televizní stanice TSN Bob McKenzie, který skládá svůj žebříček na základě reakcí skautů týmů NHL.

Pět z deseti oslovených skautů umisťuje slovenského útočníka na první místo, čtyřikrát tuto pozici zaujal Shane Wright, do té doby neoddiskutovatelná jednička. Jeden hlas obdržel také Američan Logan Cooley. Právě jeden z této trojice má šanci stát se novou akvizicí Montreal Canadiens, kteří vlastní první celkovou volbu draftu.

Jeden z anonymních skautů jasně popisuje, proč kluby preferují právě buď Slafkovského, nebo Wrighta.

„Týmy, které řadí na první místo Slafkovského, mají výrazný problém s průměrnou sezonou Wrighta - ve srovnání s předchozími. Naopak týmy, které preferují na první pozici Wrighta, nemohou zapomenout na to, jak hrál ve své první sezoně v OHL a na loňském mistrovství světa osmnáctek,“ tvrdí.

Co tedy dál podle skautů favorizuje každého z hráčů?

Wright je centr, oblíbenější pozice u skautů a generálních manažerů. Lépe bruslí, ovládá lépe defenzivnější povinnosti.

Slafkovský je urostlejší, hraje více tvrdě a má konzistentnější výkony, co se nasazení týče.

Slovenští hokejisté se radují z bronzových medailí. Na snímku zleva kapitán Marek Hrivík, talent Juraj Slafkovský a útočník Peter Cehlárik

Cooley má nejmenší šanci stát se jedničkou draftu. Pokud si ho Montreal vybere, tak díky jeho pohybu, kreativitě a obrovském potenciálu.

McKenzie oslovuje skauty při skládání finálního žebříčku nejlepších mladíků před draftem od roku 2009. Zatím se u jedničky draftu ani jednou nespletl. A to ani ve vyrovnanějších ročnících - jako například loni, kdy si Buffalo vybralo Owena Powera, nebo v roce 2017, kdy Nico Hischier převzal pozici nejlepšího po Nolanu Patrickovi.

„Je to fotofiniš tím nejtěsnějším možným rozdílem,“ píše McKenzie o vyrovnaném souboji Slováka s Kanaďanem.

„Ani jeden z nich nemá jistotu, že bude hrát v NHL první lajnu. Neříkám, že je to nemožné, šanci mají, ale není to jako v předešlých letech. Tento draftový ročník nemá žádné výjimečné talenty,“ míní hlavní skaut jednoho z týmů NHL.

Podobnou anketu zprostředkoval také Corey Pronman z The Athletic, získal podrobnější odpovědi skautů a předních činitelů jednotlivých organizací.

Koho by vzali na místě Montrealu?

Odpovědělo jich čtrnáct - výsledek 8:5 pro Wrighta.

Shane Wright je jedním z favoritů na jedničku draftu do NHL 2022.

Avšak ne všechny reakce byly suverénní.

„Stále je asi nejlepší Wright, ale na pódium při draftu nevstupujete nadšení z toho, že musíte říct jeho jméno,“ odpovídal jeden ze skautů.

„Před desíti měsíci to byl jednoznačně Wright. I nyní se přikláním k Wrightovi, ale už to neříkám tak sebevědomě. Letos nehrál jako jednička draftu, i tak se vám na něm může líbit spousta věcí,“ hlásil další.

Pro iDNES.cz stejné otázce čelili také dva kandidáti na umístění na předních příčkách draftu David Jiříček a Jiří Kulich.

„Pro mě je jednička Juraj Slafkovský. Proti Wrightovi jsem hrál jen jeden zápas, proti Cooleymu nikdy,“ odvětil plzeňský obránce Jiříček.

„Nejvíc bych to přál českému hráči, ideálně Jiříčkovi, ale asi to bude Wright. Mluví se o něm už opravdu dlouho a myslím si, že si to zaslouží,“ oponoval Kulich.

První kolo draftu se koná v Montrealu v noci ze 7. na 8. července středoevropského času.