Jiříček o bronzu z MS, blížícím se draftu NHL i mladším bratrovi

„Užil jsem si to skvěle, tohle nezažijete každý den. Pro mě to byl velký zážitek,“ svěřil se hokejový obránce David Jiříček.

Osmnáctiletý talent z Plzně zažívá báječné jaro v roce, který začal tak mizerně. V úvodním utkání MS do 20 let si v Edmontonu zkraje ledna poranil koleno a musel na operaci. Do extraligy už v sezoně nezasáhl, jenže pak se vše otočilo v dobré. Dřel, vrátil se na led, vybojoval si účast na šampionátu dospělých ve Finsku, hned v prvním duelu turnaje proti Velké Británii skóroval.

A z Tampere se vracel s medailí. Teď netrpělivě vyhlíží 7. červenec, kdy by měl být v Montrealu na vstupním draftu NHL žhavým a žádaným českým zbožím.

Máte zdání, kolik klubů okolo vás krouží?

Je jich asi víc, možná budou ještě přibývat. Ale zatím je to jen takové oťukávání. A ani já žádný vysněný tým v NHL nemám.

Počkejte, trenér Baďouček prozradil, že se na vás v Plzni hodně informovala Arizona?

Jo, také jsem to četl (smích). Může být... Nevím, stát se může všechno. Na draftu se třeba ještě udělají trejdy, velké výměny. To se všechno dozvíme až v červenci.

Budete hodně nervózní?

Tam asi jo. Je to v Kanadě, v Montrealu, který si vybírá první. Bude to velký hukot, spousta lidí.

Vynechal jste však tradiční kombinované testy v Buffalu určené pro největší talenty letošního ročníku a favority draftu. Proč?

Největší roli tam hrála termínová kolize. Domluvili jsme se, že tam nepojedu. Stejně bych nedělal fyzické testy, jen pohovory. A když tým bude chtít, udělají se přes zoom nebo přímo až pak v Montrealu.

Odletíte tam s předstihem?

Teď musím hlavně makat ve škole, dodělávám třetí ročník Sportovní a podnikatelské střední školy. Termíny jsou našlapané. Po draftu je první development camp, hned po příletu se zapojím do přípravy před mistrovstvím světa dvacítek. Na suchou přípravu nezbyde moc času, což je samozřejmě špatně, patří to k tomu. V nejbližších dnech se dozvím přesný program.

I tak chcete šampionát dvacetiletých zvládnout?

Dovedu si to představit. Ročník 2002 vlastně žádné mistrovství neměl, je super, že se může uskutečnit. A pokud tam budou borci jako Němec Stützle nebo Owen Power, kteří už zkusili NHL, bude to další skvělý turnaj.

Co vy, věříte, že už v příští sezoně si NHL zkusíte taky?

Budeme moudřejší po draftu, kdy se s týmem dohodneme, co bude nejlepší. Všechny varianty, na které si vzpomenete, jsou v tuto chvíli otevřené. Kanada, AHL... I ta, že ještě sezonu zůstanu v Plzni.

David Jiříček

Přitom po lednovém zranění a operaci to vypadalo, že už máte po sezoně. A najednou se vám na krku houpe bronz z MS.

Vedla k němu dlouhá a nakonec sladká cesta. I já jsem si chvíli myslel, že sezona pro mě končí brzy...

Dal jste se do kupy, měl jste za Plzeň naskočit do čtvrtfinále. Jenže tým vypadl už v předkole. To byla další rána?

Byla to hrozná škoda. Vůbec jsem nevěděl, jestli si pak ještě někde zahraji, jestli bude šance jít na led. Ale furt jsem trénoval, dřel a dával se po zranění do kupy, aby bylo koleno stoprocentní. Nechtěl jsem tu práci zahodit. Byla možnost hrát za plzeňskou juniorku, pak Turnaj čtyř s dvacítkami. A nakonec přišla nejlepší varianta, zapojil jsem se do přípravy na mistrovství světa.

Jak se to vlastně seběhlo?

Volal Petr Nedvěd, z čehož jsem byl hodně překvapený. Zval mě už na první kemp do Plzně. Ale to jsme si s Ádou Havlem a Honzou Snopkem (kondiční trenéři Plzně, pozn. aut.) řekli, že dáme ještě dva týdny tréninku a rehabilitaci. Takže jsem se zapojil až v Chomutově v přípravě proti Německu.

Napadlo vás v tu chvíli, že se dostanete do konečné nominace?

Určitě ne. Počítal jsem, že budu v týmu chvíli, odmakám to a ukážu všem, že jsem zpátky zdravý a stoprocentně připravený. Bral jsem to tak, že i před draftem je dobré dát najevo, že jsem v pořádku a nachystaný do další sezony.

Jenže v týmu jste stále zůstával...

Šel jsem den po dni, týden po týdnu. Furt jsem si nepřipouštěl, že to vyjde až na šampionát, ale ten se stále blížil. Stejně jsem naplno uvěřil až v Tampere. (úsměv)

A hned v úvodním utkání proti Velké Británii skóroval.

Gól byl hezký, to se mi povedlo, byla to navíc skvěle připravená situace. Ale celkově se mi ten zápas nepovedl a moje výkony od té chvíle nebyly takové. Bylo znát, že do Švédských her mi to šlo, cítil jsem se dobře. Pak se ukázal rozdíl, jak přijeli hráči z NHL. Prostě jsou to lepší borci, hrají nejlepší ligu na světě. Mám k nim respekt a pro mě byla skvělá zkušenost být s nimi v jednom týmu po celý turnaj.

Na tréninku jste proti sobě měl i Davida Pastrňáka, jaké bylo stát proti hvězdě NHL?

Pochopíte ty detaily, které vám v extralize chybí. Rychlost ve všem, co je naučí menší hřiště. Umí si to přihrát v obrovské rychlosti, na to si musím rychle zvykat. A Krejčí s Pastrňákem jsou pro mě prostě nejlepší duo na světě. Hráče takového kalibru jsem vlastně naživo proti sobě do té doby neviděl.

Bylo pak pro váš složité sledovat play off z hlediště?

Fandil jsem pořádně, nemohl jsem jen tak sedět. V semifinále přišla těžká porážka s Kanadou, ale zápas o třetí místo vyšel skvěle. I za stavu 1:3 jsem věřil, že to otočíme. Byli jsme lepší, oni měli málo beků, navíc byli utahaní ze semifinále s Finskem. I to jsem viděl, Američané hráli skvěle, ale nedá se takové tempo udržet dva dny za sebou. Ale i tak jsme ukázali, že máme výborný tým. Pět minut před koncem zápasu už jsem sešel ke střídačkám a tam si to naplno užíval.

Užili si turnaj i rodiče, kteří za vámi přicestovali do Finska?

Jo, byli moc rádi. Viděli první šampionát v zahraničí, užili si to společně s dalšími rodiči.

Mimochodem, v plzeňském dorostu válí váš mladší bratr Adam. Takže se v extralize brzy objeví další Jiříček?

No doufám! Je mu patnáct, ale říkal jsem mu už několikrát, že je jedno, jestli bude hrát ligu v šestnácti, osmnácti nebo ve dvaceti. Hlavně, že ji hrát bude. To samé NHL. Každý má cestu jinou, někdo dospívá rychleji, jiný pomaleji.

Je stejně dobrý jako vy?

Teď ho trénuje pan Hanzlík a ten říká, že je Adam lepší než já v jeho věku. Tak uvidíme. Doufám, že se mají fanoušci na co těšit. Ale nechci na něj zase vytvářet tlak. Je mladý a má to těžké jako každý, kdo se chce dostat do prvního mančaftu.

Navíc ho s vámi budou všichni srovnávat, že?

Samozřejmě. Ale když bude lepší, zase to bude tlak na mě, abych se víc ukázal.

Máte sen zahrát si jednou spolu v obranné dvojici?

Tak sen by byl, ale to nejde. Kdybychom hráli spolu, zbyde gólman v brance a na něj by jezdili tři na nikoho. Nikdo by nebránil. My to máme tak, že když se hraje moc zezadu, nevěříte gólmanovi. A my oba gólmanům věříme stoprocentně. (smích).