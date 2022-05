Loterie přisoudila jedničku draftu Montrealu, dvojka patří New Jersey

Canadiens byli největším favoritem na vítězství v loterii. Po loňském postupu do finále Stanley Cupu totiž skončili v základní části této sezony na posledním místě.

Velkého posunu se při losování dočkalo New Jersey, které poskočilo z páté pozice na druhou. Ve spojení s Devils se spekuluje o možné výměně volby v draftu za okamžité posílení kádru.

Největším favoritem na pozici jedničky draftu je kanadský centr Shane Wright, který v minulém ročníku juniorské Ontario Hockey League v dresu Kingstonu zaznamenal v 63 zápasech 32 gólů a 62 asistencí.

Vysoká pozice se očekává pro plzeňského obránce Davida Jiříčka, jenž se probojoval do reprezentačního týmu pro blížící se mistrovství světa. V závěrečném žebříčku skautů byl hodnocen jako čtvrtý nejlepší evropský hráč v poli.

Evropskou jedničkou je slovenský útočník Juraj Slafkovský, hvězda olympijského turnaje, která se v Pekingu prosadila sedmkrát ve stejném počtu zápasů a výrazně se podílela na zisku bronzových medailí.

Výběr v první desítce by neměl minout ani jeho reprezentačního kolegu Šimona Němce, do prvního kola by se měl vejít i nejužitečnější hráč světového šampionátu do osmnácti let Jiří Kulich.