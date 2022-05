Chvála a srovnání s hvězdami NHL. Experti vidí Kulicha v prvním kole draftu

Už nějakou dobu je jasné, že čekání na českého zástupce v prvním kole draftu NHL se nachýlilo ke konci. David Jiříček patří k nejtalentovanějším hráčům ročníku 2003, umístění v elitní desítce by jej nemělo minout. Podle odhadů zámořských expertů doplní obránce národního týmu mezi nejlepší dvaatřicítkou i o rok mladší Jiří Kulich, který zazářil na nedávném mistrovství světa do osmnácti let.