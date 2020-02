Sám nevím, jak to dělám. Hattrick přiblížil Kubalíka k českému rekordu

V utkání bohatém na vyloučení padla první branka až v závěru druhého dějství. Domácí Lightning přidali další druhou branku hned zkraje třetí části a s Chicagem to začínalo vypadat špatně. Mužstvo ale vědělo, co je potřeba k obratu.

„Střílet. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že budeme pálit co možná nejvíc, do toho se motat kolem branky. Toho jsme se drželi i přes další inkasovaný gól,“ popsal cestu k triumfu Dominik Kubalík.

Právě 24letý nováček měl hlavní podíl na tom, že Blackhawks následně během 13 minut nasázeli pět branek. Pod třemi z nich byl podepsaný neúnavný střelec Kubalík.

Nejprve z nelehké pozice vkleče dorazil vlastní střelu za záda gólmana Crawforda a vyrovnal na 2:2.

O něco později při přesilovce vyslal dělovku z voleje přímo pod víko branky. To už byl stav 4:2.

„Nebudu vám lhát, měl jsem pak hattrick v hlavě,“ přiznal Kubalík v rozhovoru pro NHL.com.

A jeho přání se mu brzy skutečně vyplnilo. Děkovat za to mohl spoluhráči Brandonu Saadovi, který ve středním pásmu vystihl nepřesnou přihrávku soupeře, přitáhl k sobě dva hráče a od mantinelu přihrál volnému Kubalíkovi. Ten pálil od modré čáry na už prázdnou branku, v trefě mu těsně nezabránil ani padající obránce Victor Hedman.

„Chtěl jsem poslat puk do branky, jak nejrychleji to jen šlo. Jsem moc šťastný, že se mi to povedlo,“ zářil po zápase Kubalík, jehož Chicago zvítězilo na ledě Tampy v základní části po dlouhých 11 letech (zpravodajství zde).

Hattrick Dominika Kubalíka proti Tampě:

Od Nového roku je plzeňský odchovanec k nezastavení. V 23 utkáních nastřílel 18 gólů, k tomu přidal 7 asistencí. Byl vyhlášen nejlepším nováčkem měsíce ledna, ligovým zelenáčům s 29 trefami v této sezoně kraluje. Nejbližší konkurent je pozadu o deset gólů!



Skvělou střeleckou formu teď Kubalík podtrhl hattrickem. „Ani nevím, proč se mi teď tak daří. Dělám přitom všechno tak, jak to dělávám vždycky. Chodím do předbrankového prostoru. K tomu mám i trochu štěstí.“

K téměř třiceti gólům v premiérové sezoně potřebujete víc než to, Kubalík ale zůstává nadále skromným. Přitom více zásahů v debutovém ročníku NHL měli jen dva čeští hokejisté – Petr Klíma (1985/86, 32 gólů) a Petr Průcha (2005/06, 30).

Pokud se nezraní, čeká na Kubalíka ve zbytku základní části ještě dvacet střetnutí. Je tedy víc než pravděpodobné, že Klímův rekord překoná.