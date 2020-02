Muž z doby střelecké. Kubalík už jako novic trumfl Jágra i další krajany

Teď zkusme v současném českém hokeji vypíchnout směr a jeho osobnosti, které fandům činí největší potěchu.

Pryč je doba, kdy zámoří objevovalo houfy mimořádně nápaditých a mnohdy i nebývale odhodlaných kumštýřů, kteří vyrůstali v zemi sešněrované komunismem. Brankáři se v NHL umí blýsknout perfektním výkonem, ale mezi absolutní špičku v jejich řemesle jim stále něco chybí.



Proto tuzemský hokej prožívá dobu střeleckou.

V noci na pátek to ilustroval Dominik Kubalík, který prvním hattrickem v NHL zařídil Chicagu výhru 5:2 nad Tampou. „Nemám tušení, jak jsem to dokázal,“ smál se před hloučkem žurnalistů čtyřiadvacetiletý útočník. „Prostě se snažím pořád dělat ty stejné věci. Motám se kolem brány, kde leží góly. Mám taky štěstí.“

29 gólů zvládl Kubalík v 62 startech, do konce základní části NHL chybí Chicagu 18 duelů.

Kromě toho je Kubalík pohotový. Má špičkovou ránu bez přípravy. Výběr místa a rychlost, což je současná nutnost k úspěchu.



Za posledních pět let nastřádal mladý křídelník v extralize, respektované zahraniční soutěži a národním týmu dohromady 163 tref. Sečteme-li trefy jeho reprezentačních kolegů, stovku zásahů od sezony 2015/16 nastřádali i vládce extraligy Milan Gulaš (137), Michal Řepík (114) a v pátek si cifru vylepšil Jan Kovář (118).

Nad všemi ční David Pastrňák a jeho 192 branek, z nichž naprostou většinu zaznamenal v nejvznešenější společnosti.

Vrána. Zadina. Obrození v KHL

Jeho gól proti Dallasu (4:3) byl už 46. v aktuálním ročníku NHL, upevnil si vedení mezi kanonýry celé ligy. Navrch bostonský dravec přidal i asistenci. S 90 zářezy je druhý v bodování NHL, dovednostmi a kreativitou připomíná Pastrňák až renesančního útočníka, který přesahuje kategorii ryzí zakončovatel.

Bostonský David Pastrňák (vlevo) se dere před branku New York Rangers.

Mezi ně naopak patří Jakub Vrána z Washingtonu. V týdnu se trefil proti Winnipegu, čímž si vylepšil sezonní maximum na 25 gólů. Posledními sezonami zbídačený Detroit dychtivě vyhlíží palbu od dvacetiletého Filipa Zadiny, který je společně s Pavlem Zachou nejvýše draftovaným našincem do NHL za posledních 18 let.

Premiérovou branku v honosné soutěži si v týdnu připsal útočník Colorada Martin Kaut. Rekordní gólovou šňůrou na sebe v minulé sezoně upozornil v dresu Rangers Filip Chytil, další člen nadaného ročníku 1999.



Jakub Vrána (13) z Washingtonu pálí na branku San Jose.

Pokud neveselé období českého hokeje přirovnáte k průchodu potemnělou jeskyní, góloví forvardi představují průvodce s lampiony, kteří uklidňují dav, že se lze dočkat světlejší budoucnosti.

Střelecké nadání podtrhují i krajané, kteří NHL před sezonou vyměnili za druhou nejlepší soutěž světa. Pátý mezi šutéry byl po základní části KHL Lukáš Sedlák z Čeljabinsku (23 gólů). Druhý skončil Dmitrij Jaškin (31), jemuž k primátu scházely dva zásahy.

Palebné obrození ale opoře moskevského Dynama může přinést jiné ocenění. „Patří k nejlepším hráčům celé KHL,“ referuje o Jaškinovi zámořský web The Athletic. „Je veliký, ale zároveň má šikovné ruce. Sice se nic nezměnilo na tom, že nepatří k nejrychlejším, ale v nové sezoně by mohl být platný i v NHL.“

Čtyři trefy k českému rekordu

V ní se teď českým příznivcům před víkendem nejzřetelněji připomněl Kubalík. Na kontě už má 29 tref a jeho jméno v pořadí kanonýrů najdete ve druhé desítce. Z první čtyřicítky střelců má ale novic Blackhawks jasně nejnižší čas strávený na ledě (v průměru 14:09), nejblíže k jeho číslu má krajan Vrána (15:00).

Martin Nečas (88) z Caroliny ujíždí Darnellu Nurseovi z Edmontonu.

Kubalíkovu výjimečnost také dokládá jiná statistika. Mezi nováčky vládne střelcům, pronásledovatelé Gurianov z Dallasu a Olofsson na něj ztrácejí deset tref! Čtvrtý je Martin Nečas se 16 góly. I proto chicagský útočník Andrew Shaw po Kubalíkově hattricku vyťukal na Twitter: „Už si vás získal v souboji o Calder Trophy?“



Většími uchazeči o cenu pro zelenáče roku jsou podle nedávné ankety reportérů NHL.com obránci Makar a Hughes. Před Kubalíka v hlasování zařadili i Olofssona s brankářem Merzlikinsem.

Vstřícného jinocha u expertů může srážet, že mu v létě bude „už“ 25 let. Jako junák byl trochu flink, proto se do NHL musel prostřílet přes extraligu a švýcarskou ligu. Z krajanů víc gólů v nováčkovské sezoně NHL zaznamenal jen Petr Klíma (32) s Petrem Průchou (30).



Hattrickem Kubalík předstihl Jaromíra Jágra (27), za sebou už nechal Davida Volka, Ondřeje Paláta (oba 25) a Miroslava Fryčera (24).

„Překvapil mě, ale přeju mu to. Čísla jsou od toho, aby se překonávala,“ vzkázal Fryčer. „V Evropě neměl konkurenci. Co by tady dělal? Dostal se do lajny s výbornými hokejisty a jen ukazuje, že je to fakt šikovný klučina.“