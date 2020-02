Češi v NHL řádili. Kromě Pastrňáka skórovali i Kubalík, Chytil a Faksa

Hokejisté Bostonu ve středu zvládli těžkou zkoušku, když uspěli 2:1 po prodloužení na ledě průběžného lídra Pacifické divize. Edmonton se řadí mezi přední celky Západní konference, Bruins si tak před dotírající Tampou upevnili průběžné vedení na Východě i v celé NHL.

Hlavní roli u toho sehrál nejlepší Čech v soutěži David Pastrňák (18:17, 1+1, +2, 6 střel). V řádné hrací době nejprve v 9. minutě asistoval u otevírací branky Patrice Bergerona. Poté, co Oilers využitou přesiovkou z 44. minuty od Sama Gagnera srovnali, promluvil do osudu utkání podruhé. Běžela druhá minuta nastavení, když havířovského rodáka vyslal do samostatného úniku krajan David Krejčí (21:11, 0+1, +1).

Pastrňák sám proti veteránovi Mikeu Smithovi nezaváhal a rozhodl povedenou kličkou do bekhendu. Slavil tak nejen výhru ale zároveň 43. trefou sezony opět dorovnal na čele tabulky ligových střelců Austona Matthewse z Toronta. V pruduktivitě se pak udržel na průběžné druhé příčce s 84 zápisy, když jeho konkurent Nathan MacKinnon z Colorada ve stejný den zaznamenal rovněž dva body. Lídr Leon Draisaitl se v přímé konfrontaci s českým reprezentantem bodově neprosadil a zůstává tak na 95 zápisech.

Za svůj výkon byl Pastrňák zvolen třetí hvězdou, přednost v hlasování zámořských novinářů dostali domácí bek Ethan Bear (0+1) a brankář Smith (32 zákroků).

Výsledky NHL:

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Minnesota Wild Minnesota Wild 3:4N (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0) s.n.2:3 Góly:

21:31 Beagle (Q. Hughes, Motte)

41:28 J. T. Miller (Toffoli, Q. Hughes)

44:43 J. T. Miller (Stecher, Edler) Góly:

01:03 Fiala (Dumba)

33:03 Kunin (Hunt, Zuccarello)

55:15 Galchenyuk (Soucy, Zuccarello)

65:00 Galchenyuk Sestavy:

Markström (Demko) – Q. Hughes, Ch. Tanev, Edler (A), Stecher, Jo. Benn, T. Myers – J. T. Miller, E. Pettersson, Toffoli – Pearson, Horvat (C), Eriksson – Roussel, Gaudette, Virtanen – Motte, Beagle, B. Sutter (A). Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Suter (A), Spurgeon, Brodin, Dumba, Hunt, Soucy – Parise (A), E. Staal, Fiala – Galchenyuk, Kunin, Zuccarello – M. Foligno, J. Eriksson Ek, Greenway – Hartman, Donato, M. Koivu (C). Rozhodčí: Jon McIsaac, Francois St. Laurent – Ryan Daisy, Libor Suchánek Počet diváků: 18 871

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : New York Islanders New York Islanders 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Góly:

09:07 Donskoi (Makar, Ničuškin)

20:45 Burakovsky (MacKinnon, Makar)

47:43 Landeskog (MacKinnon, Graves) Góly:

57:46 B. Nelson (Barzal, Eberle) Sestavy:

Francouz (Miska) – Graves, Makar, Girard, E. Johnson (A), Cole, Zadorov – Landeskog (C), MacKinnon (A), Burakovsky – Ničuškin, Compher, Donskoi – M. Kaut, Bellemare, Nieto – Tynan, Jost, Kameněv. Sestavy:

Varlamov (Greiss) – A. Greene, Pulock, D. Toews, Mayfield, Leddy, Boychuk (A) – Lee (C), Barzal, Eberle – Beauvillier, B. Nelson, Jo. Bailey (A) – Dal Colle, Brassard, Bellows – M. Martin, Komarov, Kühnhackl. Rozhodčí: Luxmore, Meier – Murray, Nansen Počet diváků: 18 011

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Florida Panthers Florida Panthers 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Góly:

16:04 Jones Góly:

19:58 Barkov (Huberdeau)

30:50 Trocheck (Stillman, Vatrano)

34:26 Saarela (Ekblad, Weegar)

57:51 Weegar (Trocheck, Hoffman) Sestavy:

Gibson (R. Miller) – H. Lindholm, Manson, Guhle, Fowler, Del Zotto, Holzer – Jones, Getzlaf, Rakell – D. Shore, Steel, Silfverberg – N. Ritchie, Henrique, Terry – Deslauriers, D. Grant, Rowney. Sestavy:

Bobrovskij (Montembeault) – Weegar, Ekblad, Stillman, Strälman, Yandle, Brown – Huberdeau, Barkov, Acciari – Hoffman, Trocheck, Pysyk – Vatrano, Toninato, Dadonov – Connolly, Saarela, Sceviour. Rozhodčí: Morton, Walsh – Murchison, Devorski Počet diváků: 15 716

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : New York Rangers New York Rangers 3:6 (0:1, 1:0, 2:5) Góly:

22:29 D. Kubalík (Keith, P. Kane)

46:05 D. Kubalík (Caggiula, J. Toews)

51:39 Caggiula (J. Toews, A. Nylander) Góly:

01:58 Chytil (Kakko, DeAngelo)

42:33 Bučněvič (Kreider)

44:01 R. Strome (DeAngelo, Zibanejad)

48:48 Kreider (Zibanejad, M. Staal)

49:41 Panarin

53:37 Zibanejad (Bučněvič, Kreider) Sestavy:

Lehner (Crawford) – Boqvist, Keith (A), C. Murphy, E. Gustafsson, Määttä, Koekkoek – Caggiula, J. Toews (C), D. Kubalík – P. Kane (A), Carpenter, Saad – D. Strome, Dach, DeBrincat – A. Nylander, Kämpf, Highmore. Sestavy:

Šesťorkin (H. Lundqvist) – Trouba, Skjei, DeAngelo, M. Staal, Fox, R. Lindgren – Bučněvič, Zibanejad (A), Kreider (A) – Fast (A), R. Strome, Panarin – Kakko, Chytil, Di Giuseppe – B. Howden, Lemieux, J. Gauthier. Rozhodčí: L ́Ecuyer, McCauley – Cherrey, Amell Počet diváků: 21 573

Dallas Stars Dallas Stars : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) Góly:

02:19 Perry (Hintz, Gurjanov)

36:01 Faksa (Perry, Gurjanov)

51:38 Oleksiak (Radulov, Heiskanen) Góly:

32:32 Hall (Oesterle, Schmaltz)

38:12 Fischer (Dvorak, Ljubuškin) Sestavy:

Bishop (Chudobin) – J. Klingberg, Lindell (A), Johns, Heiskanen, Sekera, Oleksiak – Perry, Seguin (A), Hintz – Radulov, Pavelski, Janmark – Gurjanov, Dickinson, Ja. Benn (C) – Comeau, Faksa, Cogliano. Hlavní trenér: Rick Bowness. Sestavy:

Hill (Raanta) – Hjalmarsson (A), Ekman-Larsson (C), Goligoski, Chychrun, Ljubuškin, Oesterle – Garland, Dvorak, Hall – Hinostroza, Stepan (A), Crouse – Kessel, Schmaltz, Keller – Fischer, Richardson, Söderberg. Hlavní trenér: Rick Tocchet. Rozhodčí: Pierre Lambert, Justin StPierre. Čároví: Mark Shewchyk, Steve Barton Počet diváků: 18227