Zpátky do Kanady. Zimu zvládnu, teď mít ještě dobrá čísla, přeje si Rittich

Za Predators odchytal v uplynulém ročníku celkem 18 zápasů, jenže úspěšnost nevyšponoval ani nad 89 procent. Statisticky patřil v lize mezi nejhorší. A když dostal šanci v play off, pakoval se po první třetině, kdy od Colorada inkasoval hned pětkrát.

Není divu, že po slabé sezoně ani nebylo jasné, jestli vůbec v NHL zůstane. „Byl jsem si vědom vlastní situace. I o návratu do Evropy jsem uvažoval,“ pronesl v rozhovoru pro agenturu Sport Invest.

„Měli jsme pro Davida zajímavé nabídky třeba ze Švýcarska, o to víc si ale vážím jeho touhy poprat se o šanci v nejlepší lize světa,“ prozradil hráčův agent Robert Spálenka.

Jenže na jihlavského rodáka čeká přetěžký úkol. Jedničkou Jets je Connor Hellebuyck, vytáhlý Američan, který patří v soutěži mezi naprostou elitu. A ač se ani jemu nevydařila poslední sezona podle představ, pozici má stále velmi silnou.

„Vím, že nějaké zápasy určitě dostanu. Budu se je snažit vyhrát s co možná nejlepšími čísly a uvidíme, co se stane. Je to ošemetná situace. V podobné jsem byl už za Mikem Smithem, kterého se mi tehdy podařilo přechytat,“ vzpomínal Rittich na své angažmá v Calgary.

Jako by mu byla Kanada souzená. Kromě zmíněných Flames si zachytal i za Toronto, nyní si vyzkouší další vyhlášené hokejové město na severu. Jen Nashville byl jedinou americkou výjimkou.

Málokdy si tak může účastník světového šampionátu z roku 2018 užít parného počasí, většinou se naopak musí pořádné navléct, aby mu nebyla zima.

„Ve Winnipegu bude chladno, ale oproti Calgary to zase takový rozdíl nebude, navíc jsem tam už párkrát byl. Dá se to zvládnout, Kanada má své kouzlo,“ říká.

Nyní se pečlivě připravuje. Zvolil odlišnou formu letního drilu než v předchozích letech, nechce zanedbat ani sebemenší detail. Vždyť šanci udržet se v NHL má možná už naposledy.

Míří do ofenzivně laděného týmu, jenž však naposledy zklamal. Jedenácté místo v Západní konferenci bylo rozhodně o poznání horší výsledek, než na který v Manitobě před loňským startem ročníku pomýšleli.

Ulehčit začlenění do kabiny by Rittichovi mohl krajan Kristian Reichel, který dosud pendloval mezi hlavním mužstvem a farmou. „Známe se, stejně tak s (útočníkem) Adamem Lowrym. Už jsem mluvil i s pár dalšími lidmi z organizace. A cíle má každý tým v NHL nejvyšší: mít dobrou základní část, postoupit do play off a porvat se o Stanley Cup,“ konstatuje český brankář.