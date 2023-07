Těžká situace v týmu na vzestupu. Pořád mám šanci bojovat o NHL, věří Rittich

„Spokojený jsem určitě, pořád mám šanci bojovat o NHL a být v ní,“ usmívá se gólman, jenž v minulosti působil v Calgary, Torontu, Nashvillu a naposledy ve Winnipegu.

Faktem je, že výchozí pozice Ritticha, který většinu zámořské kariéry plnil roli brankářské dvojky, znovu není jednoduchá.

V týmu z Kalifornie je sice nejmladší, jenže v porovnání s Camem Talbotem a Phoenixem Copleym zároveň bere nejméně peněz. V nadcházející sezoně si vydělá 875 tisíc dolarů.

„Letos bylo strašně málo míst pro gólmany a strašně moc volných brankářů. Takže v tomhle ohledu to bylo možná těžší než pár let dozadu,“ přemýšlí Rittich, o kterého mělo zájem hned několik dalších týmů. „Dali jsme si dohromady všechna pro a proti a Los Angeles nám vyšlo nejlépe.“

A rozhodně ne jen kvůli tomu, že druhé nejlidnatější město Spojených států amerických nabízí příjemné místo pro život.

„Samozřejmě, i rodina v tom hrála velkou roli. Ale Kings mají také hodně talentovaných, šikovných hráčů,“ komentuje Rittich kádr dvojnásobného vítěze Stanley Cupu z let 2012 a 2014.

David Rittich z Winnipeg Jets se v zápase s Colorado Avalanche snaží zasáhnout proti Denisi Malginovi.

„Nějakou dobu byli dole, ale za poslední tři čtyři roky se to otočilo a zase hrají nahoře,“ všímá si. V posledních dvou sezonách Kings vypadli shodně v prvním kole play off se silným Edmontonem. „Mají zkušené hráče, ke kterým přibývají ti mladší. Myslím, že jsou na dobré cestě,“ věří třicetiletý brankář.

V jednom týmu se znovu potká nejen s loňským spoluhráčem z Jets, útočníkem Pierrem-Lucem Duboisem, ale také s Talbotem, se kterým společně rok působili už v Calgary.

„Vždy je lepší, když jdete někam, kde aspoň někoho znáte,“ připouští Rittich. „Jdete sice do úplně cizího prostředí, ale už víte, s kým máte tu čest. Pro mě ale bude důležité přijet dobře připravený na kemp a předvést se v co nejlepším světle.“

Ve dosud nejpovedenějších sezonách v NHL odchytal Rittich za Calgary 45 a 48 duelů. V posledních třech ročnících se jeho zápasová porce pohybuje kolem 20 utkání. Jak si povede v Los Angeles?

„Základ je udělat tým, a co přijde potom, to už je nadstavba,“ nepředbíhá událostem Rittich. „Takže říkám: jdu do boje a uvidíme, co to přinese.“