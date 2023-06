Kluků z Floridy mi bylo líto. Gudasovi jsem fandil, říká brankář Rittich

„Myslím si, že vnitřní strach nebo lehká obava tam musí být vždy. Přece jen je spousta mladých gólmanů, kteří se snaží do NHL dostat,“ říká třicetiletý jihlavský rodák a odchovanec místní prvoligové Dukly. „Navíc po nevydařené sezoně, kterou jsem v Nashvillu měl, byl strach daleko větší. A proto jsem byl rád, že jsem dostal šanci ve Winnipegu. A doufám, že jsem je nezklamal.“

Jak uplynulý rok hodnotíte?

Určitě jsem spokojenější, než jsem byl loni. Nejen z toho pohledu, že jsem odchytal víc. Víc se mi dařilo, byl jsem v pohodě, byla tam lepší spolupráce s trenérem gólmanů. A za to jsem určitě rád.

Skoro to vypadá, že vám Kanada svědčí víc než Amerika.

No, já úplně nevím. Když jsem byl první rok na farmě ve Stocktonu, tak jsem měl taky dobrý rok (usmívá se). Jestli mi Kanada svědčí víc, nebo míň, bych tedy úplně netvrdil. Ale zatím to tak vypadá.

Jak už jste zmiňoval, v roli brankářské dvojky Jets jste nastoupil k 21 zápasům.

Samozřejmě bych chtěl chytat víc, to je jasné. Ale já jsem dobře věděl, do jaké situace jdu.

Za jasnou jedničkou Winnipegu, kterou je třicetiletý Američan Connor Hellebuyck, to bylo asi složité. Jak jste spolu vycházeli?

Byli jsme spolu v pohodě. On je skvělý kluk, se kterým jsme si opravdu rozuměli. Měli jsme i hodně společných témat. Jedním z nich byla brankařina, druhým rybaření. A k tomu máme víceméně stejně staré syny, Buycky má kluka o čtyři měsíce staršího. Takže jsme měli jeden pro druhého spoustu otcovských rad (usmívá se).

Když mluvíte o rybách, byl někdy čas společně vyrazit na lov?

Před sezonou jsme byli na soustředění, kde jsme vyrazili i na ryby. Jinak kluci jezdili na dírky, ale já jsem v tu chvíli byl rád, že si můžu užít manželku a malého. Takže jsem tohle představení vynechal.

Baví vás vůbec chytání na dírky? Je to jiná rybařina než na otevřené vodě.

Já jsem popravdě ještě neměl příležitost si to vyzkoušet. Abych šel na dírky v Česku? V tu dobu jsem v zámoří. A tam, když je sezona nějak rozjetá, rodinu nevidíte tolik, kolik chcete. Takže jste rád, že můžete strávit čas s nimi. A ten společný čas si užívám.

Když se vás zeptám na srovnání tří kanadských měst: Calgary, Toronto, Winnipeg. Které z nich pro vás osobně vychází nejlépe?

Toronto moc srovnávat nemůžu, tam jsem se sotva ohřál. A když budu rovnat Calgary a Winnipeg, tak jako město se mi líbilo víc Calgary. Ale po hokejové stránce a servisu okolo týmu bych řekl, že možná byl lepší Winnipeg.

A jak bylo se sezonou spokojeno vedení? Postoupili jste sice do play off, ale vypadli jste hned v prvním kole.

Já řeknu tu mojí klasiku: vždy to může být lepší. Nevím, jestli vedení bylo spokojené, nebo ne. Cíl jsme měli dostat se do play off. Ale zároveň jsme měli, myslím si a věřím v to, tým, který mohl udělat víc.

Jenže jste narazili na Las Vegas, pozdějšího vítěze Stanley Cupu.

Je dobře, že vyhrál zrovna tým, který nás porazil. Na druhou stranu nevíme, kam bychom došli my, kdybychom je vyřadili.

Když jste na Golden Knights narazili, tipl byste, že dojdou až na vrchol?

Přijde mi, když jsem viděl výsledky, že letos mohl vyhrát kdokoli. Že by mě Vegas úplně překvapilo, to ne. Měli kvalitní tým, soustu výborných hráčů, nakonec se jim chytili i gólmani. Co jsem viděl některé zápasy nebo sestřihy, hráli super hokej. Mají skvělého trenéra, který je dobře připravil.

Naopak překvapením play off byla Florida. Že dojdou až do finále, čekal asi málokdo.

A víte, že já ano? Když vyřadili Boston, říkal jsem si, že půjdou až do finále. Boston byl celou sezonu suverénní, ale Florida ho dokázala zastavit.

Komu jste ve finále fandil? Sledoval jste nějaké zápasy živě?

Ne, to je na mě moc brzy ráno (směje se). Když mám po sezoně, hokej úplně nesleduji. Ale upřímně jsem víc fandil Floridě. Protože tam znám více kluků, s některými jsem hrál. A hlavě je tam Gudy (český obránce Radko Gudas, pozn. red.), kterému jsem přál, aby to dokázal.

V posledním zápase dostala Florida příděl, prohrála 3:9. Napadlo by vás, že ve finále může nějaký tým takhle odpadnout?

No, kluků z Floridy mi bylo až líto. Možná to bylo až moc kruté. Víte, někdy se to seběhne tak, že vám to tam napadá a je to hned. Bohužel, ve finále to nevypadá moc hezky.

David Rittich (33) v bráně Winnipeg Jets čelí soupeřům z New York Islanders, střílí Bo Horvat (14).

Na druhou stranu fanoušci Golden Knights si lepší konec sezony asi představit nedokázali.

Samozřejmě. Když přijedete domů na pátý zápas a urvete to 9:3, je to fantastické. Nejen pro fanoušky, ale i pro hráče. Po dvou třetinách to bylo 6:1, a i když se v hokeji může stát cokoli, za takového stavu je těžké s výsledkem cokoli udělat. Nějak to otočit. Navíc, když je to proti tak kvalitnímu týmu a ještě na jeho ledě.

Vraťme se ještě k Jets. Před několika dny se objevila zpráva, že Hellebuyck už nebude chtít ve Winnipegu prodloužit smlouvu. Překvapilo vás to?

Úplně ne. Vím, jak je Buycky nastavený. Pokud se Winnipeg vydá cestou, že by chtěl obměnit tým, chápu jeho postavení. On chce vyhrávat, nechce být součástí něčeho, co se bude pět let budovat. Tím by mu uběhlo pět let kariéry, během kterých by v jiném týmu mohl bojovat o Stanley Cup.

Vám brzy vyprší stávající smlouva. Už tušíte, co bude dál? Čeká vás pozice volného hráče?

Nevím, to je spíš otázka na agenty. Samozřejmě, nějaké informace mám. Bavil jsem se s kanadským agentem i s Robertem Spálenkou, který mě zastupuje u nás. Víme zhruba, které týmy by měly zájem, které jsou ve hře. A probíráme možnosti.

A šance, že zůstanete ve Winnipegu, je jaká?

Já nikdy nebudu zavírat vrátka. Šance tam je. Ale jaká, to vám nepovím (usmívá se).

Blíží se léto, řada lidí bude mít dovolenou. To se ale vás asi netýká, nemýlím se?

Čas na dovolenou už nebude. Já jsem si nejprve potřeboval vyřešit svoje zdraví, měl jsem na konci sezony problémy s kotníkem. Od třetího zápasu play off jsem se už ani neoblíkal, netrénoval jsem. Ale od pondělí už zase začínám s plnou přípravou. Abych se dobře nachystat na sezonu. Ať už bude kdekoli.

Budete se opět chystat v Jihlavě?

Určitě. Jsem tady doma, mám to tady asi čtyři nebo pět minut autem do posilovny. A od posilovny minutu na zimák.

Bude vás zase připravovat trenér brankářů Jan Dršata?

Samozřejmě, já s Honzíkem spolupracuji už několik let. Nemůžu si to vynachválit a nemám v úmyslu cokoli měnit.

Takže dojde i na badminton?

Určitě. Badminton, tenis, doufám, že by se v Jihlavě mohl otevřít i padel. Ale uvidíme.