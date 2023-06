Finále se zlomeninami. Hvězda Floridy se ptala: Zavážete mi tkaničky?

O zdravotním stavu hokejistů se během vyřazovací fáze zámořské soutěže nemluví. Fanoušci spekulují, trenéři se vyhýbají otázkám na tiskových konferencích.

Mlčení mnohdy prolomí až poté, co jejich tým z bojů o Stanley Cup vypadne. „Měli jsme hned několik hodně potlučených hráčů,“ řekl po finálové porážce s Golden Knights kouč soupeře Paul Maurice.

Jedním z marodů byl i Tkachuk. Zlomeninu hrudní kosti utrpěl ve třetím duelu série po tvrdém hitu Keegana Kolesara.

„Další dny byly opravdu náročné. Už jen dostat se z postele mi sebralo hodně úsilí. Sám bych to nezvládl,“ přiznal jeden z nejvýraznějších hráčů uplynulého ročníku.

K o dva roky staršímu bratrovi se na pár dní nastěhoval Brady Tkachuk, který dělá kapitána v Ottawě. Staral se o něj, převlékal ho, vozil jej na stadion.

„Pomáhali mi i kluci v kabině. Oblékali mě do výstroje a do dresu, musel jsem je poprosit, aby mi zavázali tkaničky u bruslí,“ vyprávěl novinářům tahoun Floridy.

Podívejte se na střet Keegana Kolesara s Matthewem Tkachukem:

Sportsnet @Sportsnet Keegan Kolesar with a hit on Matthew Tkachuk. https://t.co/qw8kUj1C7g oblíbit odpovědět

Na ledě se necítil vůbec dobře. Trápil se, trpěl, ale i tak odehrál ve čtvrtém finále téměř sedmnáct minut. Touha pomoct ostatním v klíčové fázi sezony byla silnější.

„Co si budeme nalhávat, kdyby nastoupil někdo místo mě, nejspíš by odvedl lepší práci. Ale mohu mít čisté svědomí, že jsem udělal vše, co bylo v mých silách.“

Po výměně z Calgary naplno ukázal mimořádný ofenzivní potenciál. V základní části posbíral 109 bodů (40+69), v play off přidal jedenáct branek a třináct asistencí.

Jeho herní styl se s tak nepříjemným zraněním opravdu neslučuje. Protivníky neúnavně štval tvrdostí a dotěrností v osobních soubojích, nevynechal jedinou příležitost rozproudit na ledě emoce či vyvolat potyčku.

„Nevím, jestli se někdo v minulosti s něčím takovým musel vypořádat. Zvládl jsem to jen díky adrenalinu, ale hned druhý den ráno jsem věděl, že takhle to dál nepůjde,“ vysvětlil svou absenci v pátém pokračování série.

Teď má před sebou několik týdnů odpočinku a rekonvalescence. Zatím se neví, zda stihne začátek zářijového přípravného kempu před nadcházející sezonou, který s největší pravděpodobností vynechá i Aaron Ekblad.

Obránce Aaron Ekblad slaví trefu ve finále proti Vegas.

Klíčový obránce Panthers musí na operaci s ramenem, které si během play off dvakrát vykloubil. Od druhého utkání série prvního kola s Bostonem hrál se zlomeninou nohy, navíc utrpěl i svalové zranění a otřes mozku.

„Postupem času je to snadnější, na bolest si zvyknete. Paradoxně jsem ji cítil více mimo led než při zápasech. Nebylo to snadné, ale stálo to za to. Byla to zábava,“ prohlásil Ekblad.

Část vyřazovacích bojů odehráli se zdravotními obtížemi také Radko Gudas, Brandon Montour, Sam Reinhart, Sam Bennett a Eetu Luostarinen, který se potýkal se zlomeninou holenní kosti.

„Kluci napsali několik neuvěřitelných příběhů. Většina z nich si přivodila zranění už proti Bostonu, ale nevzdali se a bojovali,“ prozradil po pátém finále trenér Maurice.

A vzápětí dodal: „Je obdivuhodné, co hráči dokázali a kolik překážek překonali. Jsem na ně opravdu hrdý.“