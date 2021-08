Rittichův konkurent se zasekl: Chci miliony. Podle analýz je nejlepší

Saros je zajímavá postava. Je tichý tak, že ho dokonce reportér respektovaného serveru The Athletic Joe Rexrode přirovnal k Charlie Chaplinovi. Na brankáře nosí nezvyklé číslo 74. Se 179 centimetry je nejmenší v celé NHL, což je sám o sobě úžasný počin, protože trend drobných gólmanů za mořem je dávno passé.

Ale na ledě se za poslední rok projevil fantasticky. A teď chce, aby jeho výkony byly náležitě oceněné při vyjednávání o penězích na výplatní pásce. To se nestalo, a tak podobně jako český forvard Detroitu Jakub Vrána půjde s klubem k arbitráži.

Juuse Saros v Nashvillu 2015/16

1 zápas, bez vítězství, žádná vychytaná nula - úspěšnost zákroků 87 % - průměr inkasovaných gólů 3,10 2016/17

21 zápasů, 10 výher, 1 nula - 92,3 % - 2,35 2017/18

26 zápasů, 11 výher, 3 nuly - 92,5 % - 2,45 2018/19

31 zápasů, 17 výher, 3 nuly - 91,5 % - 2,62 2019/20

40 zápasů, 17 výher, 4 nuly - 91,4 % - 2,70 2020/21

36 zápasů, 21 výher, 3 nuly - 92,7 % - 2,28

Maličký Fin poslední roky dělal náhradníka legendě Predators a krajanovi Pekkovi Rinnemu. Během uplynulé sezony postupně přebíral vládu nad brankovištěm, zažil statisticky i výkonnostně nejlepší ročník a zároveň potvrdil ten předcházející, v němž ještě nedostával tolik příležitostí.



Učil se od Rinneho, pracoval na stylu, sbíral typy, jak se stát prvním brankářem. Trumfy jsou na jeho straně i proto, že podle analýzy společnosti Clear Sight Analytics bývalého gólmana New York Rangers a televizního experta Stevea Valiquettea je za poslední měsíce nejlepším brankářem v lize. Jak v počtu zlikvidovaných vyložených šancí, tak i těch menších.



V létě mu skončila tříletá smlouva, podle níž si v každém ročníku vydělal 1,5 milionu dolarů. To už mu i díky výše zmíněnému nestačí.

Jenže generální manažer David Poile se zdráhá. Nechce 26letému gólmanovi přidat ze tří důvodů, ačkoliv má pod platovým stropem volných dvacet milionů.

Zaprvé, potřebuje podepsat další mladší hráče.

Zadruhé, chce vidět, že je Saros opravdovou jistotou pro klub.

A za třetí, ve skutečnosti Sarose nechce přeplatit, neboť by rád zaplatil další opory a také si chce ponechal prostor do budoucna na jedenáctku loňského draftu Rusa Jaroslava Askarova. Pak by se totiž draze zaplaceného Sarose na několik let dopředu velmi obtížně zbavoval.

Čeká se vlastně jen na to, až talentovaný gólman SKA Petrohrad dozraje a ukáže potenciál zvládat velké zápasy, což mu v posledních dvou sezonách dělalo problémy. Za minimum peněz by jako nováček měl nejprve předvést kvality hodné klubové hvězdy příští dekády, jakou byl patnáct let Rinne, a následně dostat balík.

Z těchto příčin se Saros nejspíš štědré smlouvy nedočká. I když Poile věří, že Fin přijde k rozumu a najdou společnou řeč.

„Jednání pokračují. Ale nedokážu říct, jestli tenhle stav vydrží den, nebo tři týdny. Nemyslím si, že by nás předvídání plánu posunulo dopředu,“ řekl neurčitě pro The Tennessean.

Pokud se nedomluví, arbitráž mu jistě přiřkne kompromisní plat na kratší dobu, který bude řešením pro obě strany. První stání začínají už 11. srpna.

I tak může zdlouhavé vyjednávání uškodit jeho pohodě z posledních sezon. To by pro Fina byla nejhorší zpráva. Za ním totiž číhá hladový Čech Rittich s touhou přechytat zdatnou konkurenci, která už si v klubu udělala jméno.