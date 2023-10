Průměrný výkon, hlásil kouč Bostonu. Pastrňákovy góly upozadil supertalent

„Byl to velice průměrný výkon,“ povídal trenér na tiskové konferenci novinářům po výhře 3:1. „Nehráli jsme dostatečně rychle a důsledně.“

Přesto Boston zahájil stou sezonu v NHL úspěšně. Stejně jako v předešlém rekordním ročníku se 132 získanými body spoléhal na brankáře Linuse Ullmarka.

Ve 34. minutě zaznamenal vítězný gól za stavu 1:1 právě Pastrňák, jenž v úniku dvou na jednoho obdržel přihrávku od nadšeného navrátilce Milana Lucice a zakončil mezi ruku a beton brankáře Söderbloma ke vzdálenější tyči.

Pak vítězství pojistil trefou do prázdné branky, na níž mu kolegiálně přihrával nový kapitán Brad Marchand.

„Výsledek se dostavil, faktem je, že jde o začátek sezony,“ hlásil Montgomery už smířlivěji. „Zase jsme udělali spoustu dobrých věcí, ale je tu mnoho dalších, na kterých je potřeba zapracovat.“

Dohánění Gretzkého? Jak média šílí z Bedarda

Pokud se ovšem podíváte na zpravodajský souhrn, událostí číslo jedna je samozřejmě první Bedardova trefa. A že se povedla. Kanadský útočník využil zmatku za Ullmarkovou brankou a po obtočení zametl kotouč mezi jeho pravý beton a tyčku.

Podívejte se na první gól Connora Bedarda v NHL:

Ve věku osmnácti let a 86 dní se stal třetím nejmladším střelcem premiérového gólu v elitní soutěži. Výše se ve výčtu nachází pouze zápis Granta Mulveyho z roku 1974 (18 let a 32 dní) s Edem Olczykem, který se o deset let později prosadil 56 dní po 18. narozeninách.

Opravdu kuriózně pak působí jiná tabulka, která se po Bedardově gólu objevila na televizních obrazovkách. Nadějného tennagera v počtu gólů srovnala s legendárním Waynem Gretzkým, jenž jich nasázel „pouze“ o 893 víc.

Předložená statistika podtrhuje, jakému tlaku mladík čelí. Je vidět všude, vzhledem k jeho rychlému vývoji se od něj hned čekají ohromné výkony.

„Jako fanoušek už bych měl sám sebe dost,“ řekl Bedard ještě před startem sezony. „V médiích je toho o mně strašně moc, vždyť jsem ještě ani nehrál v NHL.“

To už neplatí, skromný chlapec ale udělal jen drobný posun o dvě odehraná utkání. A o dva body, které nyní po brance – a také asistenci ze soutěžního debutu – má.

Kanadský útočník Connor Bedard z Chicaga se na rozbruslení před úvodním utkáním v NHL představil bez helmy. Také za to od soutěže hned dostal pokutu.

„Bylo to vzrušující, velká úleva,“ radoval se poprvé z úspěšného zásahu. Ve skutečnosti ale dosáhl jen malého milníku ve srovnání se spoustou dalších a větších, které se od něj čekají.