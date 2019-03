Těžší chvilky, pak pět bodů. Hrál úžasně, vychvaloval kouč Pastrňáka

Krejčí: Začít play off doma Boston doma zvítězil podvanácté za sebou a upevnil si druhé místo v Atlantické divizi o šest bodů před Torontem, které prohrálo na ledě Philadelphie 4:5 po nájezdech. Právě s Torontem se Boston nejspíš střetne i v prvním kole vyřazovacích bojů o Stanley Cup. "Chceme být druzí, abychom měli v play off výhodu domácího prostředí. Takže musíme vyhrát co nejvíc zápasů," podotkl Krejčí, který proti Rangers asistoval u dvou branek a byl vyhlášen druhou hvězdou večera.