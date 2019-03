Faksa a Zacha vystříleli svým týmům výhry, Pastrňák dvakrát asistoval

Dallas se u pondělní výhry 5:2 z ledu Winnipegu mohl opřít o dva dvougólové střelce, mezi tři hvězdy duelu se však dostal jen jeden z nich. Nejvýše zámořští novináři ocenili výkon Tylera Seguina (2+0) před gólmanem vítězů Benem Bishopem (21 zákroků proti 23 střelám, jubilejní 200. vychytaná výhra kariéry), jehož až v samotném závěru připravila o čisté konto třetí hvězda - domácí Kyle Connor (1+1).

Na českého centra Radka Faksu (16:24, 2+0, +3, 2 střely) se tak ve výčtu hvězd nedostalo, přestože sehrál rovněž klíčovou roli.

V 33. minutě na sebe poprvé upozornil, když proměnil samostatný únik střelou nad lapačkou brankáře Connora Hellebuycka. Krátce na to využil dvojnásobnou přesilovku zmiňovaný Seguin a stejný borec slavil i v 50. minutě. To už Stars vedli rozdílem čtyř branek.

Jets dokázali dvěma slepenými góly ze závěru snížit, poslední slovo ale patřilo Faksovi. V čase 59:20 uplatnil důraz a přes klubko bránících hráčů dotlačil puk do prázdné klece. V sezoně se Faksa radoval z gólu už v 15 případech.

Dallas v obraně i s Romanem Polákem (18:13, +1) se tak na ledě lídra Centrální divize zlepšil na 84 bodů a upevnil si pozici na divoké kartě Západní konference před konkurenty z Colorada (81 bodů) a dvojicí pod čarou postupu Arizonou a Minnesotou (oba celky 79 bodů).

Centr Pavel Zacha se nedávno vrátil do sestavy New Jersey poté, co jej zranění v horní části těla vyřadilo na dlouhých šestnáct zápasů. Při pauze ale dostal po hokeji pořádný hlad, bodově se totiž dokázal prosadit ve všech třech startech od návratu.

Výsledky a české zářezy Toronto - Florida 7:5, New Jersey - Buffalo 3:1 (dom. Zacha 1+1), NY Rangers - Pittsburgh 2:5 (Chytil 0+1 - Simon 0+1), Tampa Bay - Boston 5:4 (host. Pastrňák 0+2 a Krejčí 0+1), Winnipeg - Dallas 2:5 (host. Faksa 2+0), Minnesota - Nashville 0:1, St. Louis - Vegas 3:1, Calgary - Los Angeles 0:3, San Jose - Detroit 2:3 (domácí Hertl 1+0).

Nejprve zapsal asistenci proti Bostonu, pak přihrával i s Arizonou a navrch přidal vítězný nájezd a formu potvrdil i v pondělí proti Buffalu. Na výhře 3:1 se podílel (17:23, 1+1, +1, 1 střela) přihrávkou a hlavně rozdílovou trefou, za což byl zvolen druhou hvězdou. Výše novináři ocenili jen jeho spoluhráče z brány Cory Schneidera, jenž sice inkasoval po ráně ze středního pásma ovšem celkově pak zastavil vysoký počet 45 střel Sabres.

Souboj celků ze spodních pater Východní konference, které již pouze dohrávají sezonu, Zacha rozhodl v 45. minutě využitou přesilovou hrou. Zaznamenal tak svou 12. branku sezony a v 59. minutě ještě asistoval u pojistky Milese Wooda.

Výsledky:

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Dallas Stars Dallas Stars 2:5 (0:0, 0:3, 2:2) Góly:

51:03 Connor (K. Hayes)

55:10 Laine (Trouba, Connor) Góly:

30:27 Lindell (Comeau, Cogliano)

32:23 Faksa (Janmark, Bishop)

35:16 Seguin (Ja. Benn, Radulov)

50:34 Seguin (Heiskanen)

59:20 Faksa (Ničuškin, Radulov) Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – Beaulieu, Trouba, Chiarot, Niku, D. Kulikov, T. Myers – Ehlers, Scheifele (A), Wheeler (C) – Connor, K. Hayes, Laine – B. Tanev, Lowry, Little (A) – Perreault, Copp, Hendricks. Hlavní trenér: Paul Maurice. Sestavy:

Bishop (Chudobin) – Lindell, J. Klingberg (A), Heiskanen, R. Polák, Fedun, Lovejoy – Ja. Benn (C), Seguin (A), Dickinson – Janmark, Hintz, Radulov – Cogliano, Faksa, Comeau – Ničuškin, Dowling, B. Ritchie. Hlavní trenér: Jim Montgomery. Rozhodčí: Chris Schlenker, Dean Morton. Čároví: David Brisebois, Derek Nansen Počet diváků: 15321

St. Louis Blues St. Louis Blues : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Góly:

18:41 Barbašev (Sanford)

38:14 R. O'Reilly (Bouwmeester, Parayko)

46:27 Sanford (Bortuzzo, Pietrangelo) Góly:

35:12 W. Karlsson (C. Miller, Marchessault) Sestavy:

Binnington (Allen) – Pietrangelo (C), Dunn, Parayko, Bouwmeester, Bortuzzo, Gunnarsson – Tarasenko (A), R. O'Reilly, B. Schenn – Perron, Sundqvist, Schwartz – Thomas, Bozak, Maroon – Steen (A), Barbašev, Sanford. Sestavy:

M. Subban (Lagacé) – Engelland (A), Schmidt (A), Holden, McNabb, C. Miller, Merrill – R. Smith (A), W. Karlsson, Marchessault – Mark Stone, Stastny, Tuch – Carpenter, Eakin, Nosek – Reaves, Carrier, Zykov. Rozhodčí: Hanson, St. Pierre – Amell, Devorski Počet diváků: 18 247

New Jersey Devils New Jersey Devils : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) Góly:

01:55 Coleman (Hischier)

44:30 Zacha (Butcher, Agostino)

58:35 Wood (A. Greene, Zacha) Góly:

07:23 S. Reinhart (Dahlin) Sestavy:

Schneider (Blackwood) – Severson, A. Greene, Butcher, Müller, Santini, C. Carrick – Noesen, Zajac, Coleman – Palmieri, Hischier, Agostino – Stafford, Zacha, Wood – M. McLeod, Rooney, Gabriel. Sestavy:

Ullmark (C. Hutton) – Pilut, Ristolainen, Dahlin, Montour, Scandella, C. Nelson – Sheary, Eichel, A. Nylander – Skinner, Rodrigues, S. Reinhart – Sobotka, T. Thompson, Pominville – Girgensons, Jo. Larsson, Okposo. Rozhodčí: Pochmara, Hebert – Suchanek, Pancich Počet diváků: 12 053

Calgary Flames Calgary Flames : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Góly:

Góly:

00:57 Forbort (J. Carter, Clifford)

51:51 Brodzinski (Lewis, Phaneuf)

55:57 Toffoli Sestavy:

M. Smith (Rittich) – Brodie, Giordano (C), Hamonic, Hanifin, R. Andersson, Fantenberg – E. Lindholm, Monahan (A), J. Gaudreau – Frolík, Backlund, Tkachuk (A) – Czarnik, Jankowski, Neal – Hathaway, D. Ryan, Mangiapane. Sestavy:

J. Campbell (Quick) – Doughty (A), Forbort, Roy, Martinez, Walker, Phaneuf, MacDermid – D. Brown, Kopitar (C), Iafallo – Toffoli, Kempe, Grundström – Lewis, J. Carter (A), Clifford – Brodzinski, Wagner. Rozhodčí: Hebert, Kozari – Cherrey, Gawryletz Počet diváků: 18 471

San Jose Sharks San Jose Sharks : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Góly:

48:55 E. Kane (J. Thornton, Heed)

59:55 Hertl (Meier, Labanc) Góly:

00:38 D. Larkin (Mantha, Bertuzzi)

35:37 Athanasiou (Hirose)

48:35 Ehn (Glendening, Helm) Sestavy:

M. Jones (Dell) – Burns (A), J. Ryan, Heed, Vlasic, Braun, Dillon – Nyquist, Couture (A), Meier – Donskoi, Hertl, E. Kane – Labanc, J. Thornton (A), Sörensen – M. Karlsson, Goodrow, Radil. Sestavy:

J. Bernier (Howard) – Hronek, DeKeyser, Bowey, Kronwall (A), Ericsson, Witkowski, McIlrath – Mantha (A), D. Larkin, Bertuzzi – Hirose, Athanasiou, Glendening – Helm, Nielsen, Kuffner – Puempel, Ehn. Rozhodčí: Sutherland, L ́Ecuyer – Marquis, Rody Počet diváků: 17 393

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Boston Bruins Boston Bruins 5:4 (2:1, 0:3, 3:0) Góly:

06:42 Stamkos (Callahan, Sergačjov)

14:58 Stamkos (Hedman, Sergačjov)

45:36 Hedman (Stamkos, J. T. Miller)

53:15 Kučerov (Stamkos, Vasilevskij)

59:07 Cirelli (Joseph, McDonagh) Góly:

08:30 Marchand (Pastrňák, Bergeron)

28:42 Coyle (Backes)

33:41 Carlo (Krejčí, DeBrusk)

34:32 Marchand (Pastrňák, Bergeron) Sestavy:

Vasilevskij (Domingue) – Hedman, Sergačjov, McDonagh (A), Černák, Coburn, Rutta – Palát, Stamkos (C), J. T. Miller – T. Johnson, B. Point, Kučerov – Killorn, Cirelli, Joseph – Erne, Paquette, Callahan (A). Sestavy:

T. Rask (Halák) – Chára (C), McAvoy, Carlo, Clifton, Kampfer, J. Moore – Marchand, Bergeron (A), Pastrňák – DeBrusk, Krejčí, Kuhlman – Heinen, Coyle, Wagner – Nordström, Acciari, Backes (A). Rozhodčí: Gord Dwyer, Dan O'Rourke – Andrew Smith, Brian Mach Počet diváků: 19 092

New York Rangers New York Rangers : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:5 (2:1, 0:3, 0:1) Góly:

08:25 Lemieux (Bučněvič, Zibanejad)

15:15 Lettieri (DeAngelo, Chytil) Góly:

15:41 Bjugstad (M. Pettersson, Simon)

21:01 J. Schultz (Crosby, Kessel)

27:17 Cullen (G. Wilson)

33:12 Blueger (Rust, M. Pettersson)

47:38 Blueger (McCann, Kessel) Sestavy:

Georgijev (H. Lundqvist) – Shattenkirk (A), Skjei (A), DeAngelo, Claesson, Pionk, Gilmour, Br. Smith – Bučněvič, Zibanejad (A), Lemieux – Lettieri, Chytil, Naměstnikov – R. Strome, L. Andersson, Vesey – Nieves, B. Howden. Sestavy:

M. Murray (DeSmith) – Trotman, Dumoulin, J. Schultz, J. Johnson, Gudbranson, M. Pettersson – Rust, Crosby (C), Guentzel – Kessel, Blueger, McCann – Hörnqvist (A), Bjugstad, Simon – G. Wilson, Cullen (A), A. Johnson. Rozhodčí: Lambert, Rooney – Kovachik, Murphy Počet diváků: 17 401

Minnesota Wild Minnesota Wild : Nashville Predators Nashville Predators 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Góly:

Góly:

04:32 Johansen (Arvidsson, Ekholm) Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Spurgeon (A), Suter (A), Hunt, Brodin, Pateryn, Seeler – Read, E. Staal (A), Fiala – Åberg, V. Rask, Zucker – Donato, Kunin, Greenway – J.T. Brown, Fehr, M. Foligno. Sestavy:

Saros (Rinne) – Ellis (A), Josi (C), P. K. Subban, Ekholm, Y. Weber, Irwin – Arvidsson, Johansen (A), F. Forsberg – C. Smith, Turris, Mikael Granlund – B. Boyle, Bonino, Sissons – Simmonds, Järnkrok, Pitlick. Rozhodčí: McCauley, Skilliter – Gibbs, Barton