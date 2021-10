Trápení v Chicagu. Fanoušci přáli soupeři, trenér nechal taktiku na hráčích

Šest zápasů, šest porážek, sedmadvacet inkasovaných branek.

Když si Fleury v létě rozmyslel konec kariéry a přeci jen souhlasil s působením u vítězů Stanley Cupu z let 2010, 2013 a 2015, něco takového si určitě nepředstavoval.

Šestatřicetiletý gólman chytá za nejhorší obranou soutěže. Úspěšnost zákroků drží těsně pod hranicí čtyřiaosmdesáti procent (83,9). Na ledě je z něj cítit obrovská frustrace.

Očekávání nenaplňuje ani Seth Jones. Další hvězdná posila a plánovaný tahoun defenzivy, s nímž vedení navíc podepsalo lukrativní osmiletou smlouvu za šestasedmdesát milionů dolarů, má napříč NHL nejhorší bilanci ve statistice +/-.



Vzhledem k tomu, že základní část je pořád na startu, je trochu předčasné mluvit o krizi, ale v Chicagu potřebují něco změnit. A to rychle.



„Opět jsme si k tomu něco řekli, ale zůstane to v kabině. Snažíme se vyhrabat z díry, do které jsme se sami dostali. Není to dobrý pocit,“ hlesl po prohře s Red Wings kapitán Toews.



Blackhawks, kterým kvůli umístění na takzvaný covid list chybí několik hráčů v čele s Patrickem Kanem, prohrávali od šesté minuty, kdy cestu za prvním hattrickem v NHL započal švédský mladíček Lucas Raymond.



Svěřenci Jeremyho Collitona jsou na dotahování nepříznivého stavu zvyklí, v dosavadním průběhu nové sezony ještě ani jednou nevedli. V tomto ohledu dokonce vytvořili historický rekord ligy (360 minut a 57 sekund).



„V předchozích zápasech jsme nehráli špatně, teď jsme zase udělali krok zpět. Hráčům jsem k tomu řekl své. Hned na zítřejším tréninku od nich čekám reakci,“ uvedl teprve šestatřicetiletý trenér.



Chicago nezvládlo především druhou třetinu, kterou prohrálo 1:4. Přesilovková trefa Dominika Kubalíka představovala jen malou, nic neřešící náplast.

„Všichni jsme frustrovaní, samozřejmě. Věříme, že máme dobrý tým, ale zatím se nemáme od čeho odrazit,“ povzdechl si Colliton.



Z tribun se na hráče valil hlasitý pískot, bučení a ironický pokřik „Let’s Go, Red Wings“ podporující soupeře.

Blackhawks disponují jednou z nejrozšířenějších a nejoddanějších fanouškovských základen v NHL. I v předchozích sezonách, které nepatřily mezi úspěšné, byl zaplněný stadion v Chicagu pravidlem.

Po mizerných výkonech v uplynulých dnech ale někteří příznivci začínají pochybovat.

Pokud pomineme zavření ochozů kvůli pandemii covid-19, na utkání s Detroitem nebylo vyprodáno poprvé od března roku 2008. Neuvěřitelná série se zastavila na 535 zápasech.

Fanoušci žádají změny, chtějí příchod nového kouče. Colliton si v jejich očích rozhodně nepřilepšil poněkud kuriózním momentem z třetí třetiny.

U rozhodčích si vyžádal oddechový čas, ale tabuli, na níž se při podobných příležitostech kreslí taktické pokyny, předal hráčům a sám celé situaci spíše přihlížel.



„Současný hokej potřebuje mladé, ofenzivně smýšlející trenéry. Ale tady zkrátka něco nefunguje. Není to jen jeho chyba, ale je velice pravděpodobné, že to odnese,“ napsal pro renomovaný sportovní web The Athletic novinář Scott Powers.



Chicago ve čtvrtek ráno středoevropského času hostí rovněž utrápené Toronto. Pokud opět neuspěje, bude to mít Colliton už opravdu nahnuté.