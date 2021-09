Kubalík a zlomový rok v NHL: Soustředím se na věci, které můžu ovlivnit

Dost možná klíčovou. Elitní snajpr, který za dvě sezony nasázel v nejslavnější soutěži světa přes padesát branek, v ní bude usilovat o nový kontrakt.

„Nebudu lhát, že to v hlavě nemám a že je mi to jedno. Ale snažím se od toho oprostit. Kdybych tomu podlehl, bude to jen horší,“ svěřil se Kubalík, který loni na jaře kandidoval i na Calder Trophy, trofej pro nejlepšího nováčka NHL.