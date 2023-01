Co bude dál s Čechy v NHL? S agentem Volkem o Pastrňákovi, Vránovi či Chytilovi

Je produktivní Pastrňák v takové pohodě, v jaké vypadá?

Je a odráží se to na jeho výkonech. Vše okolo něj je v naprostém pořádku, netrápí ho zranění, blíží se svému nejlepšímu věku... Nepřekvapuje mě, jak se mu daří. Ony s tím souvisí i excelentní výkony Bostonu. Zatím to vypadá na jeho nejlepší sezonu. Zaklepeme.

Před pár týdny jste za ním letěl do Spojených států. Našli jste si čas i na mimohokejové věci?

Já Davida beru jako rodinu. Máme mimo hokej velice úzký vztah, jako bych navštívil syna. Myslím, že to začalo v době, kdy mu bylo šestnáct let a trávil část léta u mě doma. Chodili jsme hrát tenis.