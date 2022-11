Jak se Chytil chytil. Zlepšuje se, dospívá, v Rangers se hlásí o větší prostor

Klepe si hokejkou o přihrávky. Dere se do pozic, kde to občas pořádně bolí. A především: boduje. Zdá se, že probíhající sezona NHL bude pro Filipa Chytila průlomovou. Centr New York Rangers si svými výkony říká o významnější pozici. Není ale vyloučené, že se jí dočká až v jiném dresu.