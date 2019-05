České Davidy čeká boj o Stanley Cup. Ještě nemáme hotovo, vědí v Bostonu

Byl to právě 22letý David Pastrňák, kdo otevřel skóre posledního duelu finále Východní konference. Střílenou přihrávku Brada Marchanda usměrnil nekompromisně za záda gólmana Curtise McElhinneyho (Petr Mrázek byl podruhé za sebou v pozici náhradníka), a načal tak vyvedený večer, během něhož přidal Pastrňák ještě dvě asistence (Krejčí 0+1).

„Pasta byl dnes skvělý. To samé platí o Patrice Bergeronovi, který je expertem na velké zápasy,“ chválil své parťáky z první útočné formace Marchand. Elitní lajna Bostonu posbírala ve čtvrtém duelu celkem osm bodů, a rozhodla tak o bleskovém konci série.

Podívejte se na sestřih čtvrtého utkání Caroliny a Bostonu:

„Za stavu 3:0 na zápasy pro to chtěl každý v šatně odvést maximum. Všichni jsme ze sebe dostali to nejlepší,“ pokračoval Marchand, který je kromě hokejového umu proslulý také častým popichováním soupeře.

V bleskové sérii s Hurricanes se ale žádným excesem zviditelnit ani nestihl. Za předchozí zákeřné údery se mu naopak karma pomstila v prvním střetnutí s Carolinou, kdy ho tvrdým a nepotrestaným krosčekem srazil Jordan Staal.

Taková bolístka je však v euforii bojů o Stanley Cup zanedbatelná, podstatné je, že Marchand a další zkušení borci z Bostonu jsou blízko zopakování vítězné jízdy z jara 2011.

Z tehdejšího kádru je na nynější soupisce celkem pět hokejistů, včetně 33letého Davida Krejčího. Dalšími jsou Marchand, Bergeron, slovenský kapitán Zdeno Chára a brankář Tuukka Rask.

„Je to fakt něco. Je těžké se jen probojovat do play off, natož až do finále. Musíme si to užít a zároveň si uvědomit, že je před námi ještě pořád dost práce. Ale mám radost, že jsem součástí tak dobré party,“ pochvaloval si Rask, jenž dominuje brankářům ve vyřazovací části ve většině statistik.

Krocení euforie je namístě, neboť zmíněná pětice si dva roky po vítězství Stanley Cupu okusila i to, jaké to je stát na straně poraženého finalisty. Zkušené jádro Bruins už ví, že ten pravý čas na oslavy může nastat až na začátku června.

„Vyřadili jsme tři silné protivníky, ale ještě pořád tady máme nedodělanou práci. Kontrola emocí k tomu patří. Potřebujeme udělat ještě poslední čtyři kroky,“ narážel bostonský trenér Bruce Cassidy na počet výher, které dělí jeho tým od prvenství.

Kdo se Bruins v bitvě o Stanley Cup postaví? Je možné, že na jméno druhého finalisty si ještě nějakou chvíli počkáme. Série mezi San Jose a St. Louis je před pátečním čtvrtým duelem na stavu 2:1 pro Sharks, v případě sedmého zápasu by byl vítěz znám až za týden.

Dost času na to, aby se stačil Boston maximálně připravit na poslední úkol sezony.