Hertla se Pastrňák ve finále nedočká. Po 49 letech chystá mstu St. Louis

Davidové Krejčí s Pastrňákem čekali na soupeře pro finále NHL od minulého týdne, kdy Boston přejel Carolinu 4:0 na zápasy. Ač si mnohý český fanoušek mohl přát postup San Jose kvůli Tomáši Hertlovi a souboji dvou nejlepších Čechů v NHL, nedočká se.

San Jose v šesti zápasech prohrálo se St. Louis, od pátého duelu navíc počítalo mohutné ztráty. Zranění vyřadilo útočníka a kapitána Joea Pavelskiho (v play off 13 zápasů, 9 bodů), obránce Erika Karlssona (19 z., 16 b.) i klíčového centra Hertla (19 z., 15 b., průměrně 22 minut na ledě).

Není na místě spekulovat, zda chtěl Ivan Barbašev Hertla skutečně zranit, jisté však ze záběrů je, že zákrok byl úmyslný, že Hertl soupeře v modrobílém dresu pořádně vytáčel. „Svým způsobem je unikátní, to se už moc nevidí. Je silný na forhendu, úžasně komunikují jeho oči a ruce. Musíme přijít s něčím, jak ho rozhodit,“ řekl třeba Ryan O’Reilly na začátku série o 25letém Hertlovi.

Bez trojice Pavelski, Karlsson a Hertl se mohlo San Jose pramálo měřit s nabuzenými Blues. „Postrádali jsme tři chlapy, kteří hráli opravdu hodně minut. Tři velice, velice dobré hráče,“ upozorňuje útočník Logan Couture.

„Karlsson je možná nejlepší obránce na světě,“ myslí si trenér Peter DeBoer. „Ale jsem na tým hrdý. Donutil St. Louis, aby si postup zasloužilo. Víc žádat nemůžu.“

„Cítili jsme, že máme obrovskou šanci. Tím je vypadnutí ještě těžší, víc frustrující a zničující,“ přiznává obránce Brent Burns.



„Vždycky to bolí. Postupně na vítězství začnete myslet, takže jo, bolí to,“ dodává Couture.



Velkým postranním příběhem je nejistá budoucnost Joea Thorntona, 39letého veterána, pro kterého reálně mohlo jít o poslední šanci na Stanley Cup.

„Je tváří a srdcem klubu. Jsme zklamaní, že jsme mu nedokázali pomoct. Protože on nám dává všechno, co má. Měl by na poháru být napsaný. Cítím se zodpovědný za to, že není,“ říká upřímně kouč DeBoer.



Sám Thornton řekl, že se o své budoucnosti zatím nerozhodl. Ve hře může být právě i konec kariéry. Nejblíže Stanley Cupu měl v roce 2016, kdy společně s Hertlem a Romanem Polákem podlehli ve finále Pittsburghu.



Místo nich se v poslední sérii play off ukážou St. Louis Blues. Znovu po 49 letech narazí na Boston. Vzpomínáte, jak dopadlo poslední měření Bruins s Blues v roce 1970? Slavným gólem bostonského obránce Bobbyho Orra ve čtvrtém zápase.

Blues se od té doby nikdy nepodívali do finále, jsou nejstarším týmem (vznikli v roce 1967) v NHL, který nikdy nezískal Stanley Cup. Šance na reparát?

Už teď je počínání Blues téměř neuvěřitelné. V lednu byli v tabulce poslední! Už předtím měnili trenéra, v bráně chytá 25letý zelenáč Jordan Binnington.

Teď jim dalších 29 týmů NHL účast ve finále může jenom závidět. Ten třicátý - Boston Bruins - bude chtít, ať se k ostatním závistivcům nakonec přidá i St. Louis.

