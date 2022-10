Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Po výměně z New Jersey do Bostonu se hokejista Pavel Zacha z mnoha důvodů tetelil blahem. A když přišla řeč na možné spojení s krajany Pastrňákem a Krejčím, úplně se rozzářil: „Tak to by byl splněný sen. Parádní představa!“