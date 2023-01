Hokej v baseballovém chrámu. Pastrňák ukázal smysl pro detail a zase bavil

Stadion, který na východě Spojených států slouží baseballu nepřetržitě od roku 1912 a běžně pojme na sedmatřicet tisíc diváků, po třinácti letech znovu pohostí hokejové nadšence.

V pondělí večer by se na jeho improvizované ledové ploše mohlo ve speciálních dresech ukázat až šest Čechů.

Kromě bostonské pětky ve složení Pastrňák, David Krejčí, Pavel Zacha, Jakub Zbořil a Tomáš Nosek (jeho start není kvůli zranění jistý) ještě za Pittsburgh pravidelně hraje obránce Jan Rutta.

Improvizované kluziště v baseballovém Fenway Parku, který hostí NHL Winter Classic, zápas pod širým nebem.

Hlavní pozornost přitahují zejména oba Davidové. A vedle nich útočné hvězdy jako Patrice Bergeron z domácího týmu nebo na druhé straně Sidney Crosby s Jevgenijem Malkinem.

„Tihle borci mají obrovský vliv na obě organizace a jejich úspěch,“ povídal o posledních třech zmiňovaných Pastrňák. „Pro nás i pro mladé hráče v Pittsburghu jsou to hráči, ke kterým můžeme vzhlížet a učit se od nich.“

Přivítání nového roku pod otevřeným nebem má pro hokejisty specifické kouzlo.

Trénink hokejistů Pittsburghu na kluzišti v bostonském Fenway Parku před pondělním Winter Classic

„Cítíte vítr, který vám fouká do tváře, a je to strašně zvláštní pocit,“ uvědomuje si Pastrňák, účastník třetího Winter Classic. „Je to takový malý návrat do historie, tak ta hra začínala – venku,“ a vzpomínal na kluziště v rodném Havířově i vzdálenější jezero, kam chodil o Vánocích. „Prostě si jdete zahrát a doufáte, že je dostatečná zima, aby voda zamrzla.“

Stejně jako další hráči Bostonu se na ledě bavil s nejbližšími, vytáhl i maminku Marcelu Ziembovou a zavtipkoval: „Říkal jsem jí, že zaslouží tuny uznání, protože vychovala hokejistu, ačkoli sama ani neumí bruslit.“

Se spoluhráči a jejich rodinnými příslušníky na ledě vytvářeli hada, Penguins na kluziště zase naskočili v bekovkách.

Česká osmaosmdesátka se ale coby módní ikona známá několika originálními obleky nenechala zahanbit. Před čtyřmi roky se ukázala s fotbalově laděnou výstrojí na fotbalovém stadionu v Notre Dame, tentokrát hokejku i brusle dozdobila baseballovými motivy.

David Pastrňák představuje speciálně navrženou hokejku i brusle pro Winter Classic:

Na zelené hokejce se objevuje název dějiště utkání a typicky baseballový ukazatel skóre či švy míčku. Dále logo Winter Classic, symboly Prahy i těstovin, které jsou výsadním znakem hráče s přezdívkou Pasta.

Brusle vypadají velmi podobně. Obě části výstroje zdobí jméno Davida Ortize, trojnásobného vítěze Světové série a ikony Red Sox z Dominikánské republiky.

„Na něj nemůžu zapomenout, snad se nebude zlobit a přinese mi štěstí, abych do sítě poslal par homerunů,“ usmívá se Pastrňák na videu.

Český útočník ve službách Bostonu David Pastrňák (88) na ledě při tréninku před NHL Winter Classic, zápasem pod širým nebem.

Zdá se, že je spíš zvládne s hokejkou než s baseballovou pálkou, jak si hráči před pondělním soubojem ověřovali.

„Je legrační ho vidět, jak máchá pálkou. Určitě je lepší hokejista,“ směje se obránce Bruins Matt Grzelcyk. „Nevím, jak moc se v Česku hraje baseball...“

„Ten tam snad ani neznají, ne? Česko nemá baseball,“ dodává další bek Connor Clifton.

Nemá úplně pravdu, obzvlášť když v tuzemsku tento sport zažívá v posledních měsících nebývalé úspěchy, například díky postupu na vrcholný mezinárodní turnaj World Baseball Classic (WBC). Nicméně tak populární jako v zámoří rozhodně není.

Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby přivádí uličkou na kluziště ve Fenway Parku svůj tým.

Kupříkladu Kanaďan Crosby vzal do ruky pálku a tvrdě poslal míček do hlediště. Také dřív baseball s hokejem kombinoval.

To Pastrňák se s tímto sportem seznamoval: „Nikdy předtím jsem pálkou nemáchal, ale zkusil jsem to. Povedlo se mi udělat kontakt, takže myslím, že bych se bez problémů dostal na první metu. A ukrást by mi ji šlo taky.“