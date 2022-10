Lauko ustrážil Ovečkina a říká: V NHL chci být soupeřům osinou v zadku

Premiéra vyšla skvěle, Boston vyhrál na ledě Washingtonu 5:2. Dvaadvacetiletý novic na nejslavnějším hokejovém jevišti světa zápas se čtvrtým útokem zahajoval právě proti elitní lajně soupeře v čele s ruskou megastar. „Byl jsem rád, že utkání začneme právě my, protože jsem neměl vůbec čas být nervózní. Stoupl jsem si, hrála hymna a já se díval kolem sebe. Tehdy jsem poprvé uvěřil, že to opravdu vyšlo a že budu hrát NHL. Hodilo se buly a já do toho šel bez nervozity,“ zůstal v klidu.

Do zámoří se z Chomutova přesunul už v létě 2018, ale trvalo mu, než se do NHL prokousal. Povedlo se to paradoxně po sezoně, kterou považoval za nejhorší v kariéře. Za bostonskou farmu Providence i vinou zranění v 54 zápasech nastřílel jen tři góly a ve statistice +/- měl 28 záporných bodů.

„Cítil jsem se zvláštně, nešlo mi to. Ale jsem šťastný, že jsem vytrval a makal. Přestal jsem se tím zabývat a dělat si těžkou hlavu. Zmáčkl jsem reset. Musel jsem znovu najít chuť do hokeje, abych chodil na tréninky s radostí. A teď jsem dostal šanci po kempu a hned v úvodu sezony, což moje pocity ještě umocňuje, protože jsem si místo vybojoval,“ cení si talentovaný útočník. „Po minulé sezoně, kdy jsem měl pochybnosti, jestli pro mě Amerika vůbec bude a budu tu mít budoucnost, je to obrovitánský obrat.“

Jakub Lauko se svým otcem.

Klub bleskově na jeho prosbu zorganizoval cestu pro jeho rodiče, aby synovu premiéru viděl na vlastní oči. Táta je kustod extraligového Litvínova. „Po tréninku den před zápasem nám jako lajně řekli, že budeme hrát, tak jsem hned volal lidem z klubu, kteří tyhle věci zařizují, i agentovi, jestli by byla nějaká možnost to zvládnout. Musím říct, že Boston se k tomu postavil fakt pěkně. Celé to zajistili od letů, přes hotely a převozy až po vstupenky,“ vykreslil Lauko.

Svůj premiérový start ovšem stále nechtěl zakřiknout: „S mým štěstím jsem si říkal, že ještě dostanu pukem do obličeje na rozbruslení nebo něco takového a nebudu moct naskočit. A málem se to potvrdilo, protože na posledním tréninku před zápasem jsem dostal hokejkou do nosu, ze kterého mi teklo dost krve. Bál jsem se, abych ho neměl zlomený.“

Neměl, a tak mohl zlomit další kariérní milník. Ve čtvrtém útoku s dalším Čechem Tomášem Noskem strávil na ledě bezmála dvanáct minut, zaznamenal tři srážky, vybojoval pro Bruins dvě přesilovky a chodil na led i v oslabení.

„Celý kemp jsem trénoval spíš oslabení, to samé poslední tréninky. A chodím i na mítinky a video týkající se oslabení. Jsem za to rád, i když to pro mě je velká změna, protože poslední dva tři roky jsem je skoro vůbec nehrál. Chodil jsem spíš na přesilovky,“ podotýká Lauko. „V poslední sezoně jsem v oslabení odehrál tak deset střídání a teď jsem na něj šel proti Ovečkinovi.“

Nový trenér Jim Montgomery ukázal na Lauka díky jeho rychlosti a houževnatosti. A jak mu důvěřuje, demonstroval i během zápasu. Ve třetí třetině chomutovského odchovance posílal na led ve více lajnách. „Za což jsem byl rád, protože mi trenér věří,“ líbí se mu. „Měl jsem rozhovory s trenéry i dalšími lidmi okolo klubu a je pro mě dobře, že můj styl hokeje můžu já ovlivnit tím, že budu makat, jezdit po zadku, vybojovávat puky a dohrávat hráče. Nikdo mě nestaví do pozice, že musím bodovat a dávat góly. Jsem v týmu od toho, abych do něj přinesl energii, hrál svou hru, hrál rychle, získával fauly a byl soupeřům osinou v zadku při forčekinku.“

V adaptaci na NHL mu pomáhají i jeho krajané, v kabině Bostonu je šest Čechů. „Skoro třetina týmu jsme my Češi, což je velké pozitivum. Je super, že si můžeme pokecat. Samozřejmě to s češtinou nepřeháníme. Když je u nás někdo ze zámořských hráčů, bavíme se anglicky, stejně tak na sebe nepokřikujeme česky ani při zápase. Což platí i o Pastovi s Krejčou,“ jmenoval dvě třetiny elitní letky Pastrňák, Krejčí, Zacha.

V klubu Laukovi jako památku na jeho den D zarámují velkou plaketu s fotkou a oficiálním zápisem. „Já si na rozbruslení sebral pár puků a jeden jsem dostal i po zápase. A k tomu zápisy. Všechno jsem hned dal tátovi, aby mi to odvezl domů. Říkal jsem, ať dá jeden puk (chomutovskému trenérovi) Petru Martínkovi, protože je sbírá a pořád do mě hučí, abych mu nějaké přivezl,“ směje se Lauko.

V dalších zápasech chce ukázat, že se v NHL může zabydlet nastálo. „Teď budu muset dokazovat, že mám na to, abych v sestavě zůstal a nebyl jenom nějaká vložka na začátek sezony nebo pár zápasů,“ předsevzal si. Rád by se na ledě potkat se svými bývalými chomutovskými parťáky: „Určitě bych si chtěl zahrát proti Ondřeji Kašemu (Carolina), se kterým jsme v kontaktu vlastně celý rok a v létě spolu trávíme hodně času. I proti Kämpfovi (Toronto) s Ruttou (Pittsburgh), se kterými jsem hrál jednu sezonu v Chomutově. Stejně tak bych rád nastoupil proti klukům, se kterými jsem se potkal v nároďáku a oni jsou v NHL.“

První sen o NHL si splnil, teď přicházejí na řadu další.