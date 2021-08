Ovečkin plánuje hrát do čtyřiceti a vzkazuje: Chci překonat Gretzkého!

165. Tolik branek chybí ruskému útočníkovi k překonání rekordu legendárního Waynea Gretzkého. „Dříve jsem si myslel, že je to nemožné, ale teď mám jiný názor. Potřebuje dávat 33 gólů za sezonu, což se dá zvládnout,“ říká Ted Leonsis, majitel Capitals.

Ovečkin této mety nedosáhl pouze ve třech z šestnácti případů, přičemž v ročníku 2012/13 ho přibrzdila výluka a v minulé sezoně nepříjemnosti spojené s covidem-19.

„Složité období. Nejen pro mě, ale pro všechny ostatní. Nevěděli jsme, kdy to celé začne, jak se připravit. Teď už by se všechno mělo zlepšit,“ doufá.

Přiznává, že atakování gólového zápisu Gretzkého je pro něj hlavním hnacím motorem. Právě proto se opět ukázal jako zdatný agent a sám si s Washingtonem vyjednal hned pětileté prodloužení smlouvy, které mu přinese dalších 47,5 milionu dolarů.

„Čeká mě nesmírně složitý úkol. Ale mám kolem sebe výborný tým a udělám maximum pro to, abych se zapsal do historie. A když budu třeba druhý, nic se neděje. I to je skvělý počin,“ tvrdí.

S bilancí 730 přesných zásahů je momentálně v tabulce střelců šestý. Pokud vše půjde podle plánu, během nadcházející sezony by měl poskočit minimálně o dvě příčky.



Marcel Dionne je napřed pouze o dvě trefy, Brett Hull o jedenáct. Jistotu nemá ani třetí Jaromír Jágr, k jehož překonání potřebuje kapitán Capitals sedmatřicet branek.

Ovečkin, kterému bude při vypršení nového kontraktu už čtyřicet let, si však uvědomuje, že jeho cestu na vrchol může zkomplikovat celá řada faktorů. Potřebuje si udržet formu a především zůstat zdravý.

„Musí na sobě hodně makat, protože s přibývajícím věkem je stále složitější podávat výkony na nejvyšší úrovni, ale podle mě to zvládne,“ věří Brian MacLellan, generální manažer Washingtonu.

Devítinásobný vítěz Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra NHL se snaží jeho důvěru splatit. Přes léto poctivě dře se svým dlouholetým kondičním koučem Pavlem Burlačenkem a vzkazuje: „Na začátek tréninkového kempu dorazím skvěle připravený!“

Také pro Capitals představuje jeho případný úspěch velké lákadlo. Ovečkinovi věří. Dobře si uvědomují, že podpisem dlouhé a nákladné smlouvy trochu riskují, ale chtějí být součástí něčeho výjimečného.



„Pro celou organizaci jde o velkou motivaci. Pokud se to povede, bude to pro nás všechny zážitek na celý život,“ říká americký byznysmen Leonsis.

Společně s MacLellanem hodlají největší hvězdě poskytnout kompletní servis. „Aby to dokázal, potřebuje kolem sebe silný tým,“ uvědomuje si generální manažer Washingtonu.

Ruský útočník si stále může užívat kombinace se svým dvorním nahrávačem Nicklasem Bäckströmem a opřít se o podporu obránce Johna Carlsona nebo černou práci rabiáta Toma Wilsona. Kvalitní hokejisté, o tom není sporu.

Dalo by se však namítnout, že od vítězného tažení v roce 2018 nezvládli Capitals ani jednu sérii v play off. Jádro týmu je přestárlé. Na soupisce najdete hned třináct hráčů, kteří už oslavili třicáté narozeniny. Čas na další úspěch se rychle krátí.



Ovečkin a spol. potřebují pomalý ústup ze slávy zastavit. Pokud neuspějí, a z našlapané Metropolitní divize třeba dokonce nepostoupí do vyřazovacích bojů, budou nejvyšší představitelé Washingtonu stát před zajímavým rozhodnutím.

Sáhnou k nevyhnutelné přestavbě a omlazení kádru? Nebo obětují budoucnost na úkor šance k překonání Gretzkého rekordu?