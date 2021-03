Ovečkin nepálí. Je to začátek konce jeho éry? Ne, tvrdí kouč Washingtonu

„Přiznávám, že to z jeho strany zatím není ono, ale byl na covid listině, takže vynechal čtyři zápasy a po návratu potřeboval chvíli, aby se do toho dostal. Dejte mu čas a bude střílet, jak je u něj zvykem.“

Faktem je, že NHL má momentálně jiného snajpra - Austona Matthewse, jenž dal ve 20 utkáních 18 gólů a legendární kanonýr Mike Bossy o něm tvrdí: „Vystřídá Ovečkina!“

To proroctví není odvážné, a to ze dvou důvodů: Matthews je mladý a Ovečkinova nejlepší léta se pomalu chýlí ke konci. Odepisovat dnes už legendárního Rusa by ovšem bylo krátkozraké. Už mnohokrát se mluvilo o jeho pomalém odchodu ze scény, on však stále zůstával na vrcholu.

Znění se to letos? Bylo by předčasné vyřknout jednoznačný soud, objektivně jde pořád jen o pomalejší rozjezd, na který mají starší hráči právo.

Ovečkin naposledy vstřelil vítězný gól Washingtonu na ledě New Jersey, z dlouhodobějšího hlediska to byla však jeho druhá trefa z posledních devíti zápasů.



„Schopnost dávat góly v sobě pořád má, věřte tomu, že to zase přijde,“ je klidný Laviolette, byť si kritikové všímají, že mu na ledě chybí jeho obvyklý zápal.

Pětatřicetiletý útočník je v tabulce střelců NHL aktuálně až na 76. místě a velkých konkurentů mu přibývá. Kromě Matthewse mezi ně pochopitelně patří David Pastrňák nebo Connor McDavid.

Podívejte na poslední Ovečkinův gól. Vítězný a 713. v NHL:

Jisté ovšem je, že pokud se Ovečkin rychle neprobere, o kus se mu vzdálí velký sen o překonání nedostižného Wayna Gretzkého, jenž má v historických tabulkách 894 gólů, tedy o 181 víc. Pořád je to hratelné, ovšem jen za podmínky, že se gólový přísun nezadrhne. Pokud by Ovečkin dával za sezonu 40 gólů, bude potřebovat ještě pět sezon.



Stáhnout manko a přesvědčit skeptiky bude moci po dvoudenní přestávce během nadcházejícího dvojzápasu s Bostonem. První duel je na programu už v noci z středy na čtvrtek.