Skvostní gólmani, Krejčí i další Češi. NHL otevře volný trh, Ovečkin podepsal

Bostonský gólman Tukka Rask je momentálně největším lákadlem v popředí seznamu. A vypadá to, že skutečně půjde otestovat svoji skutečnou hodnotu. Vítěz Stanley Cupu i Vezina Trophy je ceněný pro hbitost, krásné zákroky i pracovitost. V Bostonu pobíral posledních osm let sedm milionů dolarů, jenže na nové smlouvě se pořád se spořivým manažerem Donem Sweeneyem nedohodl.

Hvězdy NHL na trhu Ryan Getzlaf (Ú, Anaheim)

Zach Parise (Ú, Minnesota)

Ryan Suter (O, Minnesota)

Philipp Grubauer (B, Colorado)

Tuukka Rask (B, Boston)

Derek Stepan (Ú, Ottawa)

David Backes (Ú, Anaheim)

Alex Edler (O, Vancouver)

Brandon Saad (Ú, Colorado)

Dougie Hamilton (O, Carolina)

Gabriel Landeskog (Ú, Colorado)

Jaden Schwartz (Ú, St. Louis)

Frederik Andersen (B, Toronto)

Braden Holtby (B, Vancouver)

Tyson Barrie (O, Edmonton)

Eric Staal (Ú, Montreal)

Jaroslav Halák (B, Boston)

Henrik Lundqvist (B, Washington)

Tyler Ennis (Ú, Edmonton)

Zdeno Chára (O, Washington) Legenda - Jméno, pozice, poslední klub



Nahrála tomu skutečnost, že je zraněný, rehabilituje a termín návratu se odhaduje během podzimu. On přesto tvrdí: „Mám to v Bostonu rád, nechci hrát za nikoho jiného.“ Klubu se ovšem nechce do nejistoty.

Moc zajímavé bude, jak Raskův předešlý výrok obstojí, až před něj na stůl položí miliony dolarů Nashville, San Jose nebo Toronto poohlížející se po spolehlivé jedničce s vítězným potenciálem. A vsaďte se, že si na jeho uzdravení velmi rádi počkají.



S uzavřením smlouvy se trápí i další Seveřan, Gabriel Landeskog.

Kapitán Colorada, tahoun kabiny, vytříbený technik.

Švédovi se za jeho dobře odvedené služby a roli lídra zdá málo pět a půl milionů, které míval na výplatní pásce. Ke smůle šikovného hokejisty, Avalanche už dost rozhazovali. Nedávno si plácli za devět milionů ročně s talentovaným bekem Makarem a potřebují přidat i podpis útočníka Saada a dohodnout se s gólmanem Grubauerem.

Landeskog ostatně nedávno přiznal: „Nevypadá to dobře.“

„Nejhorší je ta nejistota. Zatím jsem každý rok věděl, že v říjnu obléknu dres Colorada. Ale jsem upřímně zklamaný, že se vyjednávání dostala až do tohoto bodu,“ popisoval pro The Athletic.

Osmadvacetiletý Landeskog by si podle řady zámořských zdrojů rád přišel na gáži odhadem mezi devíti a deseti miliony za sezonu a rád by podepsal dlouhodobou smlouvu. Server televizní stanice Sportsnet tuší, že se jeho novým působištěm může stát Calgary.

Colorado bude mít starosti i s udržením zmiňovaného Philippa Grubauera.

Kteří Češi mohou měnit dres? Na trh volných hráčů míří David Krejčí z Bostonu, brankáři Petr Mrázek z Caroliny s Davidem Rittichem z Toronta či útočníci Tomáš Nosek z Vegas a Michael Frolík z Montrealu. K nim poté, co neobdrželi kvalifikační nabídky, přibyli forvardi Ondřej Kaše z Bostonu, David Kämpf z Chicaga a Dominik Simon z Calgary. Jako chránění volní hráči budou jednat o nových smlouvách útočník Jakub Vrána s obráncem Filipem Hronkem z Detroitu, zadák Libor Hájek z New York Rangers nebo forvard Lukáš Jašek z Vancouveru.



„Grubauerova reálná hodnota je pravděpodobně někde mezi vyšším a průměrným hodnocením. Každopádně letos zažil nejsilnější sezonu,“ píše The Athletic v analýze.

A co jeden z nejšikovnějších útočníků a nejproduktivnějších hráčů Bostonu David Krejčí? Server soudí, že by si zasloužil kontrakt v přibližné hodnotě pěti milionů za sezonu až na tři roky. Krejčímu je 35 let, rád by ještě hrál. Pokud bude chtít pokračovat v NHL, musí slevit i ze svých platových nároků.

Prezident Bruins Cam Neely před časem řekl reportérům The Hockey News, že by bylo vážně hezké, kdyby Rask i Krejčí dokončili kariéru v Bostonu. Po podpisu útočníka Taylora Halla - na šest milionů ročně - se to však jeví spíš nepravděpodobně. Klub musí pečlivě zvažovat, prostor pod platovým stropem se mu zmenšuje.



Trh volných hráčů už nemusí trápit snajpra Alexe Ovečkina. Rusovo jméno dlouho svítilo na prvním místě mezi volnými hokejisty, v úterý večer ale zmizelo.



„Je tváří i duší organizace, je nutné, aby byl s novou smlouvou co nejspokojenější. Ze všeho nejmíň si přeju, aby jeho spojení s Washingtonem skončilo,“ říkal ještě před dvěma měsíci manažer Brian McLellan pro Washington Post.



Dlouho bylo ticho. Až se ozval pár hodin před otevřením trhu sám Ovečkin.



„Jsem zpátky, D.C.,“ napsal na Twitter. Ovečkin bude hrát za Capitals dalších pět let a bude mít čas stát se nejlepším střelcem v historii soutěže.