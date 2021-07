Ondřej Kaše, Kämpf a Simon nedostali v NHL kvalifikační nabídku a budou volní

Kaše, jemuž skončil tříletý kontrakt celkem na 7,8 milionu dolarů, od příchodu z Anaheimu loni v únoru odehrál za Boston kvůli následkům opakovaných otřesů mozku jen devět zápasů v základní části a dalších 11 utkání v loňském play off. V uplynulém ročníku se objevil pouze ve třech duelech.

V NHL má pětadvacetiletý rodák z Kadaně na kontě 207 zápasů s bilancí 43 gólů a 54 asistencí. V play off zaznamenal dvě branky a čtyři přihrávky ve 24 utkáních. V Česku nastupoval v minulosti za Chomutov.

Dvaadvacetiletému Kämpfovi končí dvouletá smlouva na dva miliony dolarů a není vyloučeno, že bude s Blackhawks dále jednat. V případě obdržené kvalifikační nabídky by totiž chomutovský odchovanec měl možnost jít k arbitráži, kde by o jeho smlouvě rozhodoval nezávislý soud.

O zájmu Chicaga o jeho služby svědčil i fakt, že jej klub při rozšiřovacím draftu pro nováčka Seattle, který se konal minulou středu, zařadil mezi svých jedenáct chráněných hráčů.

Za Chicago hraje Kämpf od roku 2017, kdy podepsal jako nedraftovaný volný hráč dvouletou dvoucestnou smlouvu na 1,85 milionu dolarů. Na kontě má z 235 utkání 58 bodů (17+41). V devíti duelech play off jednou skóroval.

Šestadvacetiletý Simon nedostal kvalifikační nabídku ani loni v říjnu od Pittsburghu, kde skončil po pěti letech. Jako nechráněný volný hráč podepsal roční kontrakt na 700 tisíc dolarů s Calgary. Za Flames ale v uplynulém ročníku sehrál jen 11 utkání, v nichž nebodoval. V jednom duelu se představil na farmě ve Stocktonu v AHL.

Celkem má odchovanec Sparty, který v extralize před odchodem do Severní Ameriky strávil jednu sezonu v Plzni, na kontě v NHL 184 utkání a 64 bodů za 19 gólů a 45 asistencí. V play off ve 12 duelech nasbíral čtyři přihrávky. Při triumfech Pittsburghu ve Stanleyově poháru v letech 2016 a 2017 účastník dvou mistrovství světa do vyřazovacích bojů nezasáhl a jeho jméno tak mezi vítězi není.