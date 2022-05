Nechci kazit vítězný pocit, říká kouč Jalonen. Vadil mu led i nervozita

Když byl tým nervózní, byl jste nervózní vy?

Možná trošku, ale pozitivním způsobem. Zdálo se mi také, že led není moc dobrý. Byl hrbolatý, zůstávalo na něm dost sněhu. Musím se na to zeptat kluků, promluvíme si o tom. Finové říkali včera to samé, zřejmě jim musíme dát za pravdu.

Vstup do turnaje jste ale zvládli. Jste spokojení?

Samozřejmě kluci vypadali v první třetině hodně nervózně. Bylo tam hodně špatných přihrávek, hodně poskakujících puků. Rozumím tomu, to prostě přináší první zápas na turnaji.

Co se změnilo ve druhé třetině?

Po přestávce jsme vypadali uvolněněji a začali jsme hrát naši hru a líbilo se mi, jak jsme zvládli druhou a třetí třetinu. To je způsob, jakým chceme hrát. Výsledek se mi zamlouvá. Líbil se mi brankář Dostál, odvedl dobrou práci, dal nám šanci vyhrát zápas. A mladí kluci jako Jiříček a Blümel si zápas zapamatují na celý život.

Proč jste se rozhodl proti Britům nasadit právě Lukáše Dostála?

Měli jsme plán na první dva víkendové zápasy. Rozhodli jsme se, že začne on. Teď musíme popřemýšlet, kdo bude chytat zítra.

Jaká byla vaše první slova po zápase v kabině?

Pogratuloval jsem kluků ke třem bodům. Po zápase mám zásadu, že na hráče moc nemluvím. Mají dobrý pocit z vítězství, nechci jim ho kazit.

Jistotu dodal týmu čtvrtý útok Fleka, Černocha a Zohorny, od kterých se něco takového moc neočekává. Souhlasíte?

Měli dobrou chemii, už spolu hráli při Švédských hrách. Musíme si to zanalyzovat u videa, ale líbili se mi. Myslím, že všechny čtyři lajny hrály dobře, vytvářely si šance, což je vždycky fajn.

Co vám naznačil vstup do turnaje k nedělnímu duelu se silnými Švédy?

Bude to trochu jiný zápas. Dnes jsme měli po většinu času puk na holích, zítra to bude více o defenzivě. Bude to úplně jiné.

Zaregistroval jste, že Švédové v sobotu proti Rakušanům nastoupili jen se třemi útoky?

Nevím, to je jejich plán. Já se koncentruju na náš tým. Určitě dostanu informace od našeho videokouče. Neměl jsem ještě čas přemýšlet o Švédech, zabývat se tím budu večer.