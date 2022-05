Tyč, tyč a pryč. Nájezd mě rozesmál, řekl Červenka. A chválil Dostála

„Až mě to rozesmálo,“ řekl Červenka po sobotním duelu v Tampere. „Přes brankáře jsem nic neviděl, myslel jsem, že to tam spadlo.“

Navíc se rozblikalo červené světlo.

Ještě puk břinkl o vnitřní část tyčky a šel za brankáře. Co se dá dělat. Pak jsme stejně na 2:0 dali.

Podívejte se na Červenkův nájezd:

IIHF @IIHFHockey Talk about CLOSE The penalty shot from Roman Cervenka goes off the posts and is cleared away by @bownsy21 #CZEGBR #IIHFWorlds https://t.co/yvnhZ0WiC5 oblíbit odpovědět

Jaký to byl proti Britům zápas?

Asi zvládnutá povinnost, nechtěli jsme nic podcenit. Na začátku turnaje mají všichni hodně sil a jsou nepříjemní. Nějakou dobu se čekalo na gól a na můj vkus jsme je pustili až do moc šancí. Ale obecně jsme ten zápas kontrolovali.

V první třetině jsme viděli zbytečné ztráty puku, překombinování.

Nedokážu říct, jestli se projevila nervozita z prvního zápasu, týden jsme nehráli. To není výmluva, jen bylo vidět, že od druhé třetiny jsme to zlepšili, dostávali se do šancí a dali góly. To nás uklidnilo a zaslouženě jsme vyhráli.

Pěkně vypadal zejména první gól. Od vás přes Krejčího po střelce Blümela.

Tam to vyšlo! Šli jsme tři na tři, oni proti mě vystoupili, tak jsem puk prohodil Krejčovi, ten dal krásnou žabičku Matějovi Blümelovi. A ten dobře zakončil.

Podívejte se na první gólovou akci:

IIHF @IIHFHockey Through the legs @blumel_matej slots it in to break the tie give @narodnitym a 1-0 lead #CZEGBR #IIHFWorlds https://t.co/8Pqk74HEeK oblíbit odpovědět

Spolupráce v útoku fungovala?

Nebylo to špatné. Uvidíme, turnaj je dlouhý a přijdou těžší soupeři. Dnes to bylo v pohodě, my si zahráli a užili si to. V neděli nás čekají těžší Švédové.

Ti proti Rakušanům nastoupili pouze s devíti útočníky. Znamená to pro vás něco směrem k nedělnímu utkání?

To slyším poprvé. Nevím, nemyslím si. Švédi mají svou kvalitu a nás čeká náročný zápas.

Přes turnajem se řešil špatný led. Jaký byl v zápase?

Začátky třetin nejsou tak špatné jako při tréninku, ale pak se na něm drží hodně sněhu. Ale nemá cenu se o tom bavit, je to pro všechny stejné. Je to oukej.

Jak se vám líbil debut brankáře Dostála?

Podržel nás. Britové se opravdu na můj vkus dostávali do dost šancí na to, že si je sami tolik jako týmy před nimi nevytvářeli. Ale Dosty je nepustil do vedení a my díky němu byli pořád psychicky v pohodě. Nebyl tam žádný velký stres.