Slovenský brankář Konrád MS vynechá. Chodím na Vojtovu metodu, řekl v podcastu

Příběh hokejového brankáře Konráda patří k nejsilnějším, jaký sport v této sezoně napsal. Obsahuje mrazivé zranění krku, blízkost smrti, obdivuhodnou vůli a bronzovou medaili z olympijských her v Pekingu, kam pomohl Slovákům z kvalifikace.

Další kapitolu však nepřidá. Blížící se světový šampionát ze zdravotních důvodů vynechá. Oznámil to v podcastu iDNES.cz Z voleje.

„To zranění bylo dost vážné. Rekonvalescence ještě stále trvá. Poškozené nervy se hojí velmi dlouho, někdy až tři roky,“ řekl Konrád v olomouckém Divadle na cucky. „Dělám teď maximum pro to, aby si i hlava oddychla, abych to nejvíc posílil. Chodím na Vojtovu metodu. Věřím, že do začátku sezony to bude co nejlepší.“

Konráda v posledním přípravném zápase před sezonou loni na začátku září proti Hradci Králové zasáhla do krku brusle Petra Koukala. Dal si prsty do rány a duchapřítomně bruslil na střídačku. Nejdřív si myslel, že mu praskly svaly, měl je však přeříznuté. Naštěstí brusle minula tepnu.

I když doteď následky zranění pociťuje, díky obrovské vůli se dokázal vrátit do branky, ve které stál i při zahajovacím zápase Slováků na hrách proti Finsku.

Slovenský gólman Branislav Konrád slaví olympijský bronz.

„Cítil jsem podporu od realizačního týmu. Volali mi, že když se dám do kupy, budou se mnou počítat, že mám šanci jít na olympiádu. Já to bral tak, že i kdybych tam jel jako trojka, tak je to výborné. I když jsem v hlavě nebyl přesvědčený, že to zvládnu,“ přiznává. „Snažil jsem se vrátit k hokeji, to se mi podařilo.“

Cítí, že na Slovensku roste od fanoušků očekávání. „Vždy je to tak, ale je třeba zůstat pokorný. Brát to reálně,“ povídá. „Máme výborného trenéra, výborný systém. Když ho budou chalani dodržovat a makat, jako makali, tak myslím, že bychom mohli čtvrtfinále znovu udělat. To je pro nás stále úspěch.“

Mistrovství světa bude vzhledem k účasti některých hráčů NHL ještě náročnější turnaj než olympijský. Jestli jde slovenský hokej nahoru, nechce zakřiknout. „Uvidíme,“ přemítá. „V NHL máme méně hráčů než Švédi, Fini, Češi. Těm vždycky přijede na šampionát deset hráčů, možná víc. Mladou generaci máme ale fantastickou. Chalani jsou šikovní. Držím jim palce, ať se prosadí, hrají v NHL a rádi reprezentují Slovensko.“

Čtyřiatřicetiletý gólman, účastník čtyř světových šampionátů a dvou olympiád, reprezentační kariéru zatím neuzavírá. „Když budu v pořádku a všechno půjde, jak má, tak to necháme otevřené.“

Teď se ovšem soustředí hlavně na rehabilitaci a začátek příští sezony v Olomouci, se kterou podepsal další tříletý kontrakt. Na Hané je rodák z Nitry už sedm roků, a třebaže patří k brankářské extraligové špičce, nikdy nepřešel čtvrtfinále. Kohoutům se to nepovedlo ani letos s hvězdným Davidem Krejčím v sestavě. Také o českém reprezentačním centrovi nebo nabídkách na přestup v divadle vyprávěl.