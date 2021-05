Ó Kanado, proč se trápíš? Béčkový tým velmoci utrpěl rány, musí odvracet ostudu

To hostitelská země odstartovala utrpení světového giganta.

Slavně ho poprvé v historii pokořila 2:0 a Lotyši z úcty k soupeři dodrželi tradici a pokládali smuteční květiny ke kanadskému velvyslanectví, aby zmírnili bolest soka.

Neměli ani tušení, že se rány hokejového národa, který krásnou hru na ledě vymyslel, ještě prohloubí ostudnou porážkou 1:5 ve sledovaném severoamerickém derby. A to sami Kanaďané včetně brankáře Kuempera rivalovi tři zásahy nabídli sami úplně zadarmo.

Rozladění fanoušků i odborníků se znásobilo v pondělí odpoledne zámořského času po další šokující lekci od Němců, kteří je srdnatým výkonem, tradiční buldočí zarputilostí a bojovností udolali 3:1. Poprvé za 25 let!



Pro Kanadu se jedná o stejný průšvih, jako když Češi dostali na Světovém poháru 1996 sedmigólovou nálož shodou okolností také od Němců.

„Prostřelili jsme úplně všechno až na gólmana,“ hlesl po utkání útočník Connor Brown, jehož zaměstnavatelem je v NHL Ottawa.

Jindy oslavné články na dominanci světovému hokeji vystřídaly komentáře konstatující smutnou realitu.

„Bilance Kanady je teď 0:3,“ prohodil suše reportér The Hockey News Steve Ellis na Twitteru. „Byl to nejlepší zápas Kanady na šampionátu. Udělali všechno, co mohli, ale brankář Niederberger byl famózní stejně jako obránci před ním, kteří zblokovali zatraceně hodně střel. Takhle se vyhrává,“ rýpl si.

Ještě nikdy se nestalo, aby hokejová velmoc číslo jedna prohrála všechna tři úvodní utkání, ba co víc. Dvakrát s mužstvy, jež by se s nimi papírově neměla vůbec měřit.

A Kanada teď hledá viníka propadáku. Na koho má ukázat prstem? Na kouče Gallanta vybírajícího sestavu?

Jistě, nabízí se to. Jenže kanadským hvězdám z NHL se v covidové době bublin, přísných restrikcí a šílené spoustě času strávené mimo rodiny nechtělo po nabité sezoně trmácet kamsi do Evropy, do země bez větší tradice největšího zimního kolektivního sportu.

A tak se vybírali převážně dělníci z NHL, to nejlepší dostupné z farmářské American Hockey League a, jak už je na mistrovství světa dobrým zvykem, přibyl také jeden člen kádru zastupující ruskou KHL. A tentokrát dokonce lovili mezi mládežníky v americké NCAA.

Až tam Kanada byla schopná dojít, aby seskládala mužstvo s projevem hodným národního týmu. Jenže hráči si momentálně procházejí očistcem, protože jsou podepsaní pod největší ostudou v historii.

Teď ovšem tamní hokej musí pracovat s tím, co má k dispozici, aby odvrátil blížící se krach. Úkol zní jasně: postoupit za jakoukoliv cenu do čtvrtfinále. Nic jiného pro kouče i tým neexistuje. Národ by v opačném případě zažil ještě větší blamáž nedozírných rozměrů.



„Musíme najít cesty, jak dávat góly. Tak jednoduché to je. Na jeden gól nevyhrajeme vůbec nic,“ kaje se forvard Gabriel Vilardi patřící Los Angeles Kings, a připomněl tak fakt, že mužstvo nedokázalo dát na startu turnaje 111 minut a 35 vteřin gól. Tohle, že je Kanada? Drtivý válec, který častokrát na šampionátu udával trendy?

Ani náhodou. To je jen stín předchozích mužstev z posledních let bojujících do posledního dechu o pohár mistra světa.



Kanada si ze světových šampionátů odvezla 50 medailí, 26 dokonce zlatých a v historické bilanci je o jeden úspěch za Ruskem. K jednapadesáté má nyní ale pořádně daleko.