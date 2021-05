Chtěli ho v New Yorku i Seattlu. Žádaný muž se pokusí odvrátit krach Kanady

Na Floridě pod jeho velením válel Jaromír Jágr. Nováčka z Las Vegas dovedl Gerard Gallant senzačně až do finále Stanley Cupu. Patří mezi nejžádanější volné trenéry v NHL. Právě teď ale má za úkol spasit tápající kanadskou reprezentaci na šampionátu v Lotyšsku. Vážně jí hrozí, že ani neprojde do play off.