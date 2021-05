Dánové? Varovali nás, v tabulce je musíme odříznout, říká Lenc

Česko i Dánsko spojuje v tabulce skupiny A stejný počet bodů a národní tým má ideální příležitost, aby svého soupeře odstavil od čtvrté a tedy i poslední postupové pozice.

„Moc dobře víme, že porazili i Švédy, což je pro nás varování, o to víc musíme být pokorní. Dánové mají spoustu kvalitních hráčů, kteří hrajou v KHL,“ říká Lenc, který dal v utkání s Velkou Británií svůj první gól na šampionátu.

A hned jste si bral puk na památku.

Jsem rád, že se to povedlo. Ten puk si vystavím doma společně s dresem z mého prvního mistrovství. Přišla mi velká spousta gratulací, pár hodin jsem na ně odpovídal. Do půlnoci jsem si to vychutnal, ale teď už se připravujeme na další zápas.

Zlepší vám gól psychiku?

Můj výkon na mistrovství není úplně postavený na gólech. Všichni jsme tu od toho, abychom podávali co nejlepší výkony, což se zápasu se Švédskem začalo dařit. Jestli nám něco pomohlo, tak právě tohle. A i když si spousta lidí myslí, že výhra s Británií byla povinná, tak sice mají pravdu, ale mistrovství ukázalo dost překvapivých výsledků, takže ani tohle utkání nebylo jednoduché.

Sledovali jste sobotní zápas Dánů se Slováky, vašich posledních soupeřů v základní skupině?

Sledovali jsme to na pokojích. Ne že bychom výkony obou týmů vyloženě hodnotili, ale viděli jsme to a víme, na co se máme připravit. Dánsko nebude jednoduchý soupeř, hrajou výborně.

Jak zvládáte tlak na mistrovství po tom nepovedeném začátku?

Tlak je tady daleko větší, ale nejsou tu fanoušci, tak se to tím trochu mírní. Osobně vůbec nic nečtu, protože se nechci odvádět od hry a dostávat se do tlaku. Přesto ho cítíte, věděli jsme, že první dva zápasy nebyly dobré a že to musíme zlepšit. Proti Švédům to byl zlomový zápas.

Váš třetí útok si vypracovává spoustu šancí, ale má problém s jejich proměňováním. Vnímáte to podobně?

Už od prvního utkání v Praze nám to sedělo. S Matějem Stránským a Špágrem si rozumíme, víme, co od sebe čekat. Snažíme se vytvářet šance do útoku a úplně nám to tam nepadá, ale zároveň jsme obezřetní do obrany, protože nechceme být nezodpovědní.

V poslední třetině jste alternoval v prvním útoku. Berete to jako ocenění?

Je to pravda, prohodili nás s Filipem Zadinou. Člověka samozřejmě potěší, že dostává šanci v elitním útoku, ale na mé hře se nic nemění, chci hrát jako doposud. Věřím, že klukům pomůžu a že nám to přinese úspěch.