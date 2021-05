Ostřejší pauza, pak zlepšení. Pešán ocenil pokoru a poctivost hokejistů

Nepřemýšlel jste, že byste nechal některé hráče odpočívat, nebo pro vás bylo přednější, aby se co nejvíce sehráli?

Nechtěli jsme soupeře podcenit, viděli jsme z minulých zápasů, že umí zlobit i Švédy, takže jsme nastoupili s vítěznou sestavou. Akorát v závěru jsem trochu pošetřil Kubu Vránu, aby náhodou nedošlo ke zranění toho ramene.

Jaká panuje spokojenost s předvedenou hrou?

První třetina byla taková všelijaká, trošku nervózní. Soupeř kladl odpor a my nebyli až tak pokorní, jak bych si osobně představoval. Od druhé třetiny jsme výkon zlepšili a byli poctiví. Zaslouženě jsme vyhráli.

Čtyři góly ze šesti vstřelili obránci. Máte pro to vysvětlení, nebo to na ně jednoduše vyšlo?

Chceme, aby obránci podporovali útok... A musím říct, že spousta útočníků pro ně udělala velký kus práce před brankou. Beci nám pomohli nakopnout i zápas se Švédskem, takže jsem s jejich prací spokojený.

Potřeboval váš tým takový klidný zápas?

Potřebovali jsme to všichni včetně mě. I když po první třetině to tedy na klidný zápas nevypadalo. Dominovali jsme, a přesto to bylo stále 1:0. Jsem rád, že jsme si mohli užít závěr.



Není škoda, že si útočníci nezvedli více sebevědomí?

V kabině jsem slyšel, že si kluci schovávají góly na další zápasy, tak jim budu věřit (úsměv).

Nepotřeboval jste hráče trochu nabudit, aby zápas brali vážně? Britové přece jen pár okének našli.

Po první třetině jsem byl trošičku ostřejší, některé situace jsme neodehráli, jak bychom měli. Ve druhé části se to zlepšilo. Britové mají neskutečný turnaj, zatápěli favoritům, takže není žádná ostuda, že našli okénka i v naší obraně. Hráče jsem nějak extra krotit nemusel. My si zápas rozebereme, střídačka žila sama a líbilo se mi, že kluci sami chtěli být pokorní.