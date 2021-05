Góly obránců? Ostřelovat Brity z dálky byl náš cíl, řekl Šulák

Zkušený bek finského Oulu i reprezentace se však nehodlá z gólových zářezů dlouho radovat. „Turnaj postupuje strašně rychle a my potřebujeme být soustředění na další těžké zápasy, které přijdou,“ řekl v pozápasovém rozhovoru s novináři Šulák.



Vaše góly byly pěkné a v podstatě z podobné pozice. Jste rád, že to vyšlo?

Jo, byly si opravdu dost podobné. Kluci dobře dali puk na modrou, potom jsme to sehráli na střed a já si křikl na Špágra (Michael Špaček), ať mi to dá. Pak už jsem se jen snažil trefit bránu.

Čtyři góly ze šesti dali obránci. Měli jste tam hodně prostoru?

Řekli jsme, že když budou útočníci dobře chodit do brány, budou se puky rozhazovat na beky. Když máme na brankovišti jednoho hráče, pro nás obránce je pak snazší ho obstřelit a nějaká dorážka přijde vždycky.



Týmu zatím vždycky fungovaly přesilovky, neklapalo to až v dnešním zápase. Co se zadrhlo?

Přesilovky teď hodně rozhodují a pomáhají. Měli jsme pár šancí, jen jsme je netrefili. Létalo to tam solidně, jen škoda, že ty střely neskončily brankou. Z naší strany to nebylo špatné. Myslím, že jsme je jako vždycky sehráli poměrně dobře, střel jsme měli dost. Chyběla jen produktivita.



Britové na turnaji potrápili už několik soupeřů. Měli jste v hlavách, že je důležité nedopustit jakékoliv překvapení?

Je to rozdílné, když vstřelíte první gól a jdete do vedení. Hraje se vám pak lépe. Snažíme se nastoupit pořád stejně. Být zodpovědní vzadu, dostávat puky na naše šikovné útočníky.

Co jste vůbec říkali na výkony Britů na turnaji?

S nikým tu nejsou lehká utkání. Všechna mužstva se snaží hodně bruslit a jsou šikovná na puku. Záleží už jen na tom, jak dobře se na každého soupeře připravíte, dodržujete systém a jak umíte hrát jeden na jednoho.



Před dnešním zápasem jste pořád byli pod tlakem. Je to úleva zahrát si alespoň jedno snadnější utkání a mít tři výhry v řadě?

Něco jsme si po dvou porážkách řekli a podle toho se snažíme k zápasu přistoupit a šlapat celých šedesát minut. Je fajn, že jsme získali tři výhry v řadě. Teď je důležité v tom nasazeném výkonu pokračovat a nepolevit.



V sobotu máte brzy odehráno a skupina se mezitím dost zamotává. Budete sledovat další zápasy?

Určitě si to na hotelu zapneme, ale spíše se soustředíme na dalšího soupeře. Uděláme si mítink a připravíme se pořádně na Dány. To je náš nejbližší cíl.

Jak moc se vlastně změnila příprava na brzký dopolední zápas?

Sám jsem na to byl zvědavý, jak si s tím poradíme, ale nakonec jsem tu změnu nepocítil. Jsem radši, když odehrajeme zápas dřív. A když se vyhraje, je jedno, v kolik na to jdete.

Jak se vám vůbec hraje na vašem třetím šampionátu?

Jsem hrozně rád, že můžu reprezentovat. Je to pro mě nejvíc, je jen škoda, že tu nejsou fanoušci. Ta předchozí mistrovství měla svůj náboj hlavně díky nim. Byla tam bouřlivá atmosféra. Teď je tu prázdná hala a slyšíte jen sebe.