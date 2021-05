Odehráli jsme to slušně a nic nepodcenili. Ale jdeme dál, velí útočník Špaček

„Když dáte gól, pomůže vám to každopádně psychicky. Ale zase jako tým jsme odehráli slušné utkání. Nic jsme nepodcenili,“ potěšilo Špačka po zápase s Velkou Británií.

Však už také musel být nahlodaný. Vedle parťáků Stránského s Lencem zažil skvělou přípravu na šampionátu, drtili soupeře a deptali je v přesilovkách. Ale na MS najednou nic. Žádné góly, ani body. Kouč je v jednu chvíli rozdělil.

Třinecký centr si proto snaží najít vlastní způsoby, jak dojít ke klidu. „Šel jsem spát dřív, abych byl v pohodě, když jsme hráli ten brzký zápas. Ráno jsem si dal snídani a všechno probíhalo dobře,“ líčil hodiny před dopoledním střetem. Ukázalo se, že jeho rutina zabrala. Zapsal se jako asistent u prvního gólu Kloka, ve druhé třetině přihrál na branku Šulákovi.

Dobré rozpoložení hledali s hráči i na střídačce během zápasu. To aby neopadla koncentrace i nasazení. „Pořád jsme se povzbuzovali střídání od střídání, abychom si pomáhali a vyhrávali souboje,“ líčí.

S narůstajícím skóre už přece jen na lavičce padaly úsměvy a české mužstvo trochu přehrávalo akce. „Občas tam padla nějaká nahrávka navíc, ale to už se stává. Měli jsme hodně tlaku do brány a odehráli jsme to velmi slušně,“ liboval si.



Přece jen bude mít příjemnější druhou polovinu volnějšího dne. „Teď si zapneme i další zápasy v televizi, abychom věděli, jak si v porovnání se soupeři stojíme,“ plánoval.

A také si může oddechnout. Tým konečně dosáhl na tři výhry v řadě, o čemž snil už před turnajem, aby se dostal co nejdříve do pohody. Fungovat začíná i hra, která se na startu turnaje rozpadala.

„Začátek jsme si představovali trochu jinak, stalo se, ale oklepali jsme se. Se Švédy nám pomohlo, že vážně umíme hrát to, co chceme a vede to k úspěchu. Musíme dál jet v tom systému a nasazení, které máme,“ říká.



Teď to vypadá, že národní tým snad našel svou pravou tvář a je na nejlepší cestě do play off šampionátu, který tak těžce začal. Dařit se snad bude i Špačkovi.

„Už je to za námi a musíme se soustředit na další utkání,“ velí před následujícím duelem s Dánskem. Ten Češi sehrají v pondělí od 15:15.