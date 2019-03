Voráček a Gudas chtějí hned přijet, těší Říhu. A čeká, co řekne Červenka

„Přece jen číst zprávy, jezdit po zápasech, sledovat dění, dělat si zápisky, to není pro mě,“ pokračoval reprezentační kouč a podíval se na ledovou plochu: „Tam je ta praxe a tam se má pracovat!“

Hokejové reprezentanty bude až do 5. dubna cepovat v pražském Edenu na zimáku prvoligové Slavie. Tedy jen několik stovek metrů od míst, kde v úterý fotbaloví reprezentanti v očekávaném přáteláku vyzvou Brazilce. To Říhův výběr před mistrovství světa na Slovensku odehraje devět přípravných mačů.

Hlavou šedovlasému kouči šrotuje sestava na šampionát, trápí ho složení obrany a čeká na vyjádření dlouholetého reprezentanta Romana Červenky.

Naopak přislíbenou účast má od Jakuba Voráčka a Radko Gudase. Jejich Philadelphii v NHL vyprchává naděje na postup do play off a situaci s nimi přímo v Americe probíral Říhův asistent Robert Reichel. „A dovezl informaci, že kluci by dojeli dopředu, nechtěli by odpočívat. Pokud by vypadli, hráli by už přípravné zápasy,“ říká reprezentační kouč.

To jsou dobré zprávy, že?

Neuvěřitelné! Pokud se nezraní nebo něco, jednoznačně řekli, že by přijeli.

Těší vás to?

Je dobré, že nemusíme někoho přemlouvat a dávat volna. Když se domluvíte, že hráč přijede tehdy a tehdy, přijede až na mistrovství, čtrnáct dnů ho nevidíme a nevíme, co se s ním děje. Přitom my bychom už rádi skládali přesilovky, oslabení, dvojice, trojice. Teď bude dost času, který jsme celou sezonu neměli.

Takže chcete, aby se hokejisté po konci sezony v klubu co nejdříve připojili k reprezentaci?

Určitě. Petru Zámorskému (z Hradce Králové) jsme dali volno, protože nám odjel všechny turnaje a věříme mu. Když řekl, že má trošku problém s ramenem, dostal týden. Třeba Dominik Kubalík chtěl ze Švýcarska přijet hned, ale musel si vyřídit nějaké náležitosti a přijede ve středu.

Postupně rozšiřování kádru znamená, že budete také posílat jiné hráče z kempu domů. Už jste je na to připravoval?

Budou tady hráči, kteří třeba objeli všechny evropské turnaje a pak mu oznámíme, že se na mistrovství světa nedostane. Už od začátku jsme jim ale říkali, že evropské turnaje jsou pro evropské hráče nejdůležitější. Aby si udělali jméno. A pokud se budou snažit, udělají něco navíc a budou vystrkovat růžky, můžou se dostat na mistrovství světa. Rozhodnutí pro trenéra je ale strašně těžké. Už v klubech pro mě bylo složité, když hráč odmakal letní přípravu, hrabal, ale pak mu řeknete, že se nedostane do sestavy...

Máte na startu přípravy všechny adepty, kteří jsou zdraví a už jim skončila sezona?

Ještě jednáme o Romanu Červenkovi, jestli se chce zapojit do kempu.

Na čem závisí jeho účast v přípravě?

Jde o chuť, jestli chce podstoupit kemp. Jestli řekne, že zdravotní stav mu to nedovoluje, nebudeme s ním počítat. Celkově my nikomu nic neslibujeme, chceme aby se kluci o to porvali.

Co reprezentanti jako Nestrašil, Vitásek nebo Nakládal, kteří se omluvili ze startu přípravy kvůli zraněním. Počítáte, že by se mohli připojit později?

U Nakládala mám pocit, že Rusové na to zareagovali špatně. Nedali mu čas, aby se jeho zraněná ruka zregenerovala a teď čekáme na vyjádření specialisty, jestli to pro něj znamená konec sezony. Nestrašila čeká vyšetření a po něm nám dá také vědět. Vitásek je to stejné, ale ten měl dlouhodobé problémy, kvůli kterým nám odřekl jeden turnaj. Takže není hráče, který by odmítl, že by nechtěl.

Po sezoně má i brankář Jakub Kovář, jenže ve výběru zatím chybí. Proč?

První kontakt už s ním byl, mluvil s ním (trenér reprezentačních brankářů) Zdeněk Orct a čeká, že s ním promluvím i já. Pořád nějak laboruje s nohou, chce si to dát dohromady a je tam trošku problém. Jakub se malinko bojí, že by dopadl jako minule (Kovář nebyl v nominaci na MS). Ale myslím, že on se nemá čeho bát. Jeho vrchol v KHL mu nevyšel, teď má druhou šanci a měl by to vzít za pačesy. Měl by tomu věřit, že se tam dostane.

Cítíte, že šampionát v Bratislavě láká?

To nevím, to je otázka asi pro hráče. Reprezentovat Česka na mistrovství světa nebo jiném turnaji by měla být otázka cti. Když hráčům ještě takhle brzo odpadnou klubové povinnosti, prodlouží si sezonu. Budou také víc vidět a mohou podepsat nové kontrakty.

Jak chcete průběžně doplňovat kádr?

Koukáme na každý zápas extraligy, na každý zápas ve Finsku, kde je Zohorna nebo Koblížek. Taky už sledujeme NHL, jak to vypadá s play off. Každý týden bude o něčem jiném, každý týden přijdou nějací hráči, abychom měli tým trošku širší a abychom všechny přáteláky neodehráli s jedním mužstvem. Chceme také dát šanci kluků, co se účastnili evropských turnajů.

Nejspíš už máte v hlavě máte jména, na které chcete na šampionátu vsadíte.

Samozřejmě některým hráčům věříme. Věříme ale všem, kteří tady jsou. Rozhodující bude také to, jak nám to bude přicházet z klubů. Jak budou zdraví hráči z Plzně, Třince, Brna, Boleslavi nebo Liberce.

Příprava bude trvat měsíc a půl. Budete se snažit, aby byla pestrá?

V týdnu trénujeme a sobotu neděle dáme klukům volno. Jednou hrajeme v sobotu, tak bude volný jeden a další týden natáhneme volno do tří dnů. Snažíme se pracovat, ale zároveň kluky nezahltit. Jde o to udržet hráče v tréninkovém procesu a naladěné na zápasy, abychom je zvládli a ladili to k vrcholu. Nejen turnaj v Brně bychom měli sehrát důstojně, v přátelských utkáních máme soupeře, které bychom měli porazit.

Jaké máte zprávy o potenciálních posilách ze zámoří?

Všichni hráči na hraně NHL nebo ti, kteří jsou trošku zranění, chtějí přijet. Je obrovská škoda zraněných obránců Kempného a Šimka. Bude záležet na domluvě s manažery klubů, jestli pošlou hráče níž do play off AHL, nebo k nám do reprezentace.

Můžete být konkrétnější?

Představu máme, ale konkrétnější být nechci. Máme hrozně moc útočníků, ale obránci nám vzali vítr z plachet. Ale i tady máme kvalitní obránce a bude záležet na týmu, jak se k tomu postaví. V záloze máme i extraligové obránce, kteří jsou zkušení, prošli si Evropou a šampionáty. Nebál bych se toho. A také máme mladé kluky, kteří se o to porvou.