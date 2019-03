Prohřívali kosti, dělali chůvy. Teď hokejisty čeká dlouhá šichta před MS

Blízko, protože se šampionát koná na Slovensku.

Češi základní skupinu odehrají v Bratislavě. „Bude to pro nás taková malá Praha,“ vyhlíží reprezentační útočník Michal Řepík.

Daleko, protože turnaj na Slovensku odstartuje až 10. května.

Ledové boje o světové medaile ještě nikdy nezačínaly později. „Pro psychiku bude těžké vydržet, hlavně první dva týdny budou o kondici,“ tuší obránce Michal Jordán. „Ale dám do toho maximum.“

Český výběr se sešel v pražském Edenu už v pondělí, 46 dní před startem šampionátu. A ještě k tomu připočtěte, že řadě reprezentantů z KHL skončila klubová šichta více než před měsícem.

Legionáři z Chabarovsku - brankář Langhamer, útočník Zohorna a beci Kolář s Jordánem - měli na programu ostrý mač naposledy 22. února!

Udržovat se i ve volnu

„Mezitím jsem byl s rodinou na horách v Rakousku. Všichni lyžovali a já jen fandil, protože jsem nechtěl, aby se mi něco stalo. Byl jsem spíš chůva,“ usměje se Jordán. A když přeci jen měl choutky vyzkoušet upravené sjezdovky... „Tak si naše známá urvala křížové vazy, což mě jen utvrdilo nelyžovat a odpočinout si.“

Chvilky se čtyřměsíční dcerkou Sofií si užíval i Jiří Sekáč. „Dá se říct, že jsem se od ní nehnul,“ lebedil si útočník Kazaně, která překvapivě dohrála v play off 3. března po výprasku 0:4 od Omsku.

O čtyři dny delší sezonu měl Michal Bulíř, jehož Magnitogorsk zase vypadl v úvodním kole s Ufou. Místo vlastních mačů v play off si tak musel krátit čas návštěvami bývalých libereckých spoluhráčů v kabině.

„To já vyrazil k moři, bylo potřeba si prohřát kosti,“ usměje se Řepík z Podolsku, jemuž ročník KHL skončil 4. března.

Hokejová šichta ani jednomu z nich po dlouhé pauze neskončila, jsou opět v zápřahu na přípravném kempu před mistrovstvím světa. Opět se potí a přesvědčují hlavu, že stojí za to makat.

Můžete namítnout, že za dřinu bývají hokejisté štědře odměňováni a nepříjemný náraz do pracovní reality po dovolené čeká snad každého zaměstnance. Právě proto nechtěli reprezentanti totálně vypnout. „Člověk i během odpočinku chodil do posilovny, párkrát jsem byl i na ledě,“ poznamenává Jordán.

„Absolvoval jsem to minulý rok po vypadnutí se Spartou, nejhorší bude na kempu prvních 14 dní, než se do toho dostanete,“ připojuje se Řepík. „A až se do toho vloží zápasy, začne to utíkat ještě víc a doufám, že to skončí tím, že si budu moct zahrát na mistrovství světa.“

Potíže v obraně

Reprezentaci sehraje před mistrovství světa celkem devět přípravných duelů, první ji čeká 10. dubna ve Znojmě proti Rakousku. „Snažíme se pracovat, ale zároveň kluky nezahltit,“ vyhlásil reprezentační trenér Miloš Říha před začátkem kempu. „Jde o to udržet hráče v tréninkovém procesu a naladěné na zápasy, abychom je zvládli a ladili to k vrcholu.“

A letos při nekonečných galejích na tom bude záležet obzvlášť. Hned několik reprezentantů, kteří se hlásili na prvopočátku dlouhého kempu, má solidní naději podívat se do Bratislavy.

Namátkou útočníci Řepík, Tomáš Zohorna nebo Sekáč.

Zásadní potíže má Říha i kvůli zraněním zámořských beků Šimka s Kempným v obraně. „Vzalo nám to trochu vítr z plachet,“ přiznává kouč národního týmu.

Kompletní měsíc a půl trvající přípravnou pouť až k šampionátu tak možná absolvuje hned několik beků (Kolář, Jordán, Mozík nebo Polášek).

I proto se může stát, že zahajovací český duel na MS proti Švédsku bude například právě pro Jordána s Kolářem představovat první ostrý zápas (nepočítáme-li květnové EHT v Brně) po nekonečných 77 dnech.

Ale do 10 května je ještě daleko. Galeje a boj o šampionát (pro některé) teprve začal.