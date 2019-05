Reichlovy vzpomínky na Němce: Kéž by se zopakoval rok 1996

A co se vám vybaví?

Že jsme tehdy zápas odehráli výborně a Němce k ničemu nepustili. V roce 1996 se hrálo poprvé čtvrtfinále, tam play off na mistrovství začalo.

Asi byste se nezlobil, kdyby celý turnaj dopadl stejně a Česko si znovu došlo pro zlato, viďte?

Určitě ne, ale je jiná doba, jiní hráči, všechno je jiné. Ale kdyby nastalo něco podobného, nikdo se zlobit nebude.

Zvedli se od té doby Němci hodně?

Ano, loni byli ve finále olympiády, mají za sebou výborné výsledky. Hráli jsme s nimi dvakrát v přípravě, takže určitý přehled o nich máme. Šli hodně nahoru, mají kvalitní hráče, kteří patří k nejlepším NHL. Jsou tam hvězdy, které mužstvo táhnou, i výborný brankář. Nečeká nás nic lehkého.

Volali nebo psali jste si s bratrem Martinem, který dlouho hrával za německý nároďák a několikrát jste se proti sobě postavili?

Vůbec nic neproběhlo. Nemůžeme srovnávat rok 1996 a vracet se k něčemu, co bylo. Je to za námi a my se musíme připravit na tento zápas.

Mistrovství světa 1996 cesta českého týmu v play off Čtvrtfinále Česko - Německo 6:1

Branky: 5. Výborný, 14. Reichel, 29. Dopita, 46. Meluzín, 48. Bonk, 60. Neckář - 49. Kühnhauser. Semifinále Česko - USA 5:0

Branky: 3. Procházka, 3. Kučera, 14. Vejvoda, 51. Vejvoda, 54. Patera Finále Česko - Kanada 4:2

Branky: 8. Lang, 27. Lang, 60. Procházka, 60. Kučera - 6. Thomas, 30. Thomas.

Jak jste prožíval zápasy proti bratrovi?

Není nic příjemného, když víte, že proti vám hraje bratr. Na druhou stranu koukáte na to, abyste odvedli práci, kterou máte. Takhle jsme to brali oba.

Co vlastně dnes dělá?

Žije v Německu a trénuje v Rosenheimu.

Cítíte v českém týmu velkou sílu?

Ano, mužstvo si sedlo. Má své lídry, týmového ducha, a proto jsme silnější. Věřím, že čtvrtfinále zvládneme a dobře se na něj připravíme.

Fanoušci si asi myslí, že vás čeká snadný soupeř...

My si nic podobného nemůžeme myslet. Jde o mužstvo patřící do špičky. Připravujeme se na něj se stoprocentní vážností.

Den před čtvrtfinále jste trénovali i nájezdy, jeden jste předvedl i vy. Chtěl jste hráčům ukázat co a jak?

Právě jsem jim ukázal, jak se to dělat nemá. (Reichlovi při zakončení zůstal puk za nohama, musel si ho přikopnout a už nestačil pořádně zakončit.) Jeden důležitý nájezd jsem už dal a tím to pro mě skončilo.