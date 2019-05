Němci patří do špičky stejně jako Švýcaři, tvrdí Bartošák. Bude chytat?

„Jestli dostanu důvěru, tak budu šťastný a vděčný. Ale jsme tu tři gólmani a je jedno, jestli volba padne na mě, Šimona Hrubce, nebo Pavla Francouze, protože každý z nás chce vyhrát,“ říká Bartošák jako správný parťák.

Takže nevnímáte, že máte největší šanci?

Ne, vůbec.

Dobře, a jak vám dali Švýcaři zabrat? Jaký to byl test pro gólmana na čtvrtfinále?

Byl to těžký zápas, protože když ve třetí třetině zapnuli a my se zatáhli, tak nás několikrát zamkli v pásmu. Pro gólmana to bylo stejně těžké utkání jako proti Rusku nebo Švédsku. Takže test to byl asi dobrý, ale ten hlavní přijde ve čtvrtek.

Co očekáváte od Němců, kteří jsou považovaní za outsidera?

Lidi to tak asi berou, ale my určitě ne, protože v posledních letech předvádí výborný hokej a mají výsledky. Do čtvrtfinále se nedostali náhodou. Určitě je nepodceníme, bereme je jako rovnocenné soupeře, jako všechny ostatní. Podle mě patří do užší světové špičky, protože na olympiádě byli ve finále.

Je to velké varování, že Němci naposledy porazili Finsko?

My před nimi varovat nepotřebujeme. Víme, jakou mají kvalitu. Jsou šikovní, silní a bereme je úplně stejně, jako kdybychom šli na Kanadu nebo USA.

Dá se očekávat, že proti favorizovanému Česku budou hrát defenzivněji. Bude to pro brankáře těžší?

Uvidíme, vůbec nevím, jaký hokej hrajou. Podíváme se na to při poradě. Viděli jsme je v přípravě na dvojzápase v Karlových Varech, ale to byl úplně jiný tým. My ho měli také jiný.

Němci nemají vyrovnaný tým jako Česko. Musí si člověk dávat pozor na individuality jako Leon Draisaitl?

To jo, ale pozor si musíte dávat na všechny, protože kdyby mě vysmahnul někdo jiný, tak bych se asi divil. Určitě to neřešíme z hlediska individualit. Bereme je jako tým, jako celek a jako celek se je budeme snažit porazit.

Pokud nastoupíte, bude to váš nejvýznamnější zápas v kariéře?

Asi by byl, ale tlak si nepřipouštím.

Máte rád velké zápasy o všechno?

Když se na to člověk podívá zvenku, tak je to prozatím nejdůležitější zápas na mistrovství, ale já se na něj připravím stejně. Tlak si nesmím připouštět.

Na turnaji sklízíte jako tým chválu, ale teď může přijít jedno zaváhání a je konec.

To si právě nesmíme připouštět. Musíme hrát jako doteď, a když budeme předvádět hokej jako proti Švédům nebo Švýcarům, máme velkou šanci na úspěch.