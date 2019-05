Kanada je k poražení, ví před semifinále útočník Simon

Proti Švýcarsku to nebylo jediné kanadského zaváhání.

Jo, to říkáte dobře, měli štěstí i v zápase se Slovenskem - tam také dali gól v samém závěru. Víme o tom, budeme se snažit být co nejnepříjemnější, ať jim to uděláme co nejtěžší. Je vidět, současná Kanada je hratelná. Chceme ji porazit, rozhodně nemáme postupem přes čtvrtfinále splněno.

Kanada vs. Česko Online reportáž v sobotu v 19:15

Kanada nemá vyložené hvězdy, v čem je nebezpečná?

I když to nejsou takové hvězdy, tak každý hráč má velkou kvalitu. Umí se doplňovat navzájem, hrajou rychlý fyzický hokej, ale to umíme taky. A umíme se stmelit, jsme suprová parta.

Za Kanadu hraje několik vašich spoluhráčů z Pittsburghu. Víte, jak třeba na brankáře Murraye?

Je strašně rychlej a agilní. Zvládá třeba výborně přesuny od jedné tyčky ke druhé. Jestli se nechá rozhodit? Platí na něj to samé jako na všechny gólmany - když jim vlezete do kuchyně a otravujete, není to příjemné nikomu.

Máte ještě k nějakému hráči bližší vztah?

Z Pittsburghu je tam ještě Jared McCann, ten k nám přišel letos z Floridy. Je to mladý kluk. Šikovný hráč, hodně nebezpečný, umí dát gól. Takže si na něj musíme dát pozor.

Vybaví se vám, jak jste na juniorském šampionátu 2014 proti Kanadě rozhodl nájezdy Forsbergovou kličkou?

Vzpomínám si dobře. Byl to vyrovnaný zápas až do konce, parádní turnaj ve Švédsku, v Malmö. Klidně bych nájezdy šel znovu.

O rok později jste už hrál na seniorském MS v Praze, kde jste na Kanadu nestačili právě v semifinále a padli 0:2.

To bylo nepříjemné. Odehráli jsme super turnaj a v tom zápase jsme ani nehráli špatně. Neuznali nám jeden gól z brankoviště. Bylo to vyrovnané, ale těžko jsme se dostávali do koncovky. Jako velkou křivdu to ale neberu.

Poslední MS Češi nedávali v zápasech o medaile góly, jste letos dostatečně produktivní?

Cítíme se dobře, protože jsme ukázali, že zvládáme dávat góly v těžších i lehčích zápasech. Minulost neberu jako strašák. Jdeme si užít semifinále a hrát co nejlepší hokej.

Kanada hraje tvrdě. Bude důležité udržet disciplinovanost?

Určitě, to je strašně důležité. Hráče na přesilovku tam mají, jsou nebezpeční, hodně střílejí na bránu a před ní je vždycky někdo na teč. Nesmíme se nechat vyprovokovat.