Jako Patera. Kovář slyšel chválu a řekl: Patýz byl a je můj vzor

Za krásnou příhrávku Kubalíkovi na vyrovnávací gól na 2:2 vás přirovnal Martin Procházka k Pavlovi Paterovi. Co na to říkáte?

To potěší. Patýz byl vlastně můj vzor. A pořád je. To je hráč, kterého jsem hodně obdivoval. Jestli tohle řekne Martin Procházka, tak mě to hodně těší.

Viděl jste, jak vám za tu přihrávku Kubalík smekl?

Viděl jsem, bylo to hezký. Jsem rád, že jsem ho našel. Už jsem se trošku bál, že mu puk přeletí hokejku, protože ta žabka byla docela vysoká. Dominik ukázal, že je to střelec. Když před něj puk dopadl, tak byl jasné, že dá gól.

Viděl jste ho, nebo to bylo trošku naslepo?

Viděl jsem ho. V takových situacích vždycky přemýšlím a koukám dopředu. Věděl jsem, že tam najíždí.

Máte vedle sebe v lajně dva střelce, Vránu a Kubalíka. Zřejmě vám vyhovují, že?

Jo, ale my tady máme každého hráče výborného. Musíme toho využívat, jedna lajna nikdy turnaj nevyhraje. Tentokrát jsme hráli všichni a už se soustředíme na zápas s Nory.

Co říkáte na Jakuba Vránu, který dal v prvním střídání gól?

Nádhera, krásná střela. Dobře si to našel. Pak jsem viděl z trestné i ten jeho druhý gól, který padl díky krásnému naznačení. Naznačil, že to pošle na první tyčku, ale dal to na zadní. Gólman byl bez šance. Je to střelec, hraje výborně a jsme strašně rádi, že ho máme v týmu.

Do zápasu jste dávali hodně emocí, zejména vy sám. Jednou se na vás vrhli dokonce tři Švédi.

Já to mám rád, když se dostanu do zápasu. Baví mě to, je to taková moje hra. Doufám, že to takhle bude pokračovat. Byl to emotivní zápas, ale pomáhali jsme si. Zastupovali se, byl to dobrý týmový výkon.

Co jste řešil s Lundqvistem?

Ale nic, je to hra, je to tvrdý, byl to hezký zápas.

Překvapilo vás, jak jste v první třetině Švédy přehrávali?

Měli jsme lepší vstup do zápasu, hodně nám pomohla výborná atmosféra. Přijdete na halu, máte obrovský očekávání, k tomu zaplněná hala, skandování. Švédi to zkusili vyvolat a naši je hned překřičeli. Běžela mi husina po kůži, to nás dostalo do varu. Bylo to hezké, jako bychom hráli doma. Psychicky nám pomohl gól na začátku, pak už jsme tahali za delší konec.

Pamatujete takhle vyhrocené úvodní utkání turnaje? Bylo plné potyček a bitek...

Myslím, že ne. Možná ještě v Moskvě, když jsme hráli první zápas s Rusy. To bylo taky dost emotivní. Jak jsem řekl, výborný týmový výkon. Pomáhali jsme si, zastupovali se. A to je důležité.

Vryli jste se jim pod kůži?

Je to možné. Musíme v tomhle stylu pokračovat.

Budete z téhle výhry těžit ve zbytku turnaje?

Těžko říct, uvidíme v dalších zápasech. Hrajeme hned v sobotu, takže se musíme dobře připravit a zvládnout to. Ale start je samozejmě vždycky důležitý. Chceme si za tím jít.