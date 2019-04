Tři kandidáti. Kdo by měl chytat na hokejovém mistrovství světa

„Mluvili jasně. Chtěli mi tu nohu amputovat a já už se smiřoval, že jsem odchytal poslední zápas v kariéře a končím s hokejem. Skoro jsem si projížděl papíry, jak to mám s pojistkami. A vymýšlel, na kterou školu budu muset zase naskočit.“

Když teď před stadionem v pražském Edenu, kde se hokejová reprezentace připravuje na světový šampionát, popisuje půl roku utajenou story, stojí na obou nohách. Má za sebou úžasnou sezonu v ruském Jekatěrinburgu, kde vytvořil nový rekord v počtu vychytaných výher v KHL. A tak je jasné, že temná noc z píseckého špitálu měla šťastné ráno.

Nicméně i proto se Kovář národnímu týmu od listopadu vyhýbal.

Nyní je zpět a bojuje o nominaci na mistrovství světa. „Řekli jsme si s manželkou, že to může být naposledy. Navíc v Bratislavě, kde jsem zažil své první mistrovství. Může to být moje poslední šance,“ tvrdí 30letý brankář.

V Edenu nyní obléká betony i Patrik Bartošák. Několikrát denně volá své přítelkyni, ptá se, jak se cítí, protože je v osmém měsíci těhotenství a jejich Damián má začátkem května vykouknout na svět.

Vítkovický brankář Patrik Bartošák v akci

Kdekdo by pochopil, kdyby se trenéru Říhovi omluvil, ale on si v hlavě stvořil ideální scénář: stihnout porod a pak odjet na šampionát do Bratislavy. „Neměl jsem důvod se omlouvat. Přítelkyně chápe, že reprezentovat chci a je to i má určitá povinnost,“ líčí.

On i Kovář jsou důkazem, jak moc hráče láká skoro domácí šampionát v Bratislavě. Ač jim kouč Říha ani reprezentační trenér brankářů Orct nezaručili pozici, přijeli se bít. Dostanou příležitost příští týden proti Rakousku, následně i před Velikonocemi proti Německu.

A budou sledovat, jak moc s brankářskou sestavou pro mistrovství světa zatočí NHL. Ač Miloš Říha nemluví o konkrétních jménech, reálně se nabízí nominace Petra Mrázka.

Petr Mrázek z Caroliny oslavuje výhru nad Pittsburghem.

Poslední týdny chytá ve výtečné formě. Jeho Carolina sice drží pozici na hraně play off, ovšem šampionát v Bratislavě letos začíná později (až po druhém kole Stanley Cupu) a bylo by překvapivé, pokud by Hurricanes prošli do finále konference. A i když Mrázkovi končí kontrakt, podle informací MF DNES má o reprezentační turnaj velký zájem.

„Jsme nějak předběžně domluvení se Zdeňkem Orctem, tým by letos mohl být hodně dobrý. Nový trenér, šance na medaili určitě je, navíc by mě viděli rodiče v akci. Jen uvidíme, jak se vyvine play off,“ řekl Mrázek před měsícem.

Naopak národní tým zřejmě nemůže počítat se službami Davida Ritticha. Ten sice v noci na úterý vychytal vítězství Calgary v Los Angeles, ale podle zdrojů MF DNES není stoprocentně zdravý a s Bratislavou nepočítá.

Zámoří by však mohlo ještě dodat Pavla Francouze. Chytá na farmě Colorada, která je nyní v AHL na posledním místě zaručující play off (základní část končí 14. dubna). Obdobně je na tom i první tým Avalanche, a tak by teoreticky mohl být Francouz koncem dubna volný. Navíc má vynikající vztah s trenérem Orctem.

Pavel Francouz v brance Colorado Avalanche.

Jak by se pak role poskládaly?

Říha teď nechce ani naznačovat, tvrdí, že je brzy. Ale Jakub Kovář už oznámil, že by pozici č. 3 nepřijal. „Role trojky je pro mladé kluky. Já už si ji vyzkoušel.“ Bartošák je smířlivější. „Vždycky bojuji o nejlepší pozici, ale budu rád za jakoukoliv. Ale nemá cenu to teď rozebírat - scénářů s gólmany, kteří by se mohli připojit, je strašně moc.“

Které trio nakonec „zvítězí“?