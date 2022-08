S přerovskými Zubry maká Zdeněk Okál. Odchovanci míří na mistrovství světa

Na jihu Moravy nasbíral 466 extraligových zápasů, v nichž zaznamenal 163 bodů. V současnosti je bez angažmá a na prvním tréninku Zubrů byl jedinou novou tváří celku.

S koučem Robertem Svobodou působil ve Zlíně. „Byla to první varianta, kterou jsem volal, jestli by byla možnost trénovat s Přerovem. Jsem rád, že mi to trenéři umožnili a můžu s klukama naskočit na led. Moc si toho vážím,“ sdělil Okál.

Pro Zubry by byl vítanou posilou, zatím je ale stále bez smlouvy. „Je to útočník prověřený extraligou, navíc v dobrém věku. Připravuje se s námi a existuje více variant, z nichž jedna je, že přestoupí k nám,“ připustil trenér Přerova Robert Svoboda.

V obnovené spolupráci by rád dosáhl v nadcházejícím ročníku nejvyšších met. „Ambice máme ty nejvyšší. Loni jsme se z nelehké situace dostali až do play off, kde jsme vypadli s Jihlavou, což není žádná hanba. Letos chceme ještě výš, ale se vším respektem vůči soupeřům,“ pověděl kouč.

Trio odchovanců na mistrovství

V úterý začíná v Kanadě kvůli covidu přerušené mistrovství světa juniorů. Kouč Radim Rulík sice soupisku značně pozměnil, nominoval však i tři odchovance přerovského hokeje.

Brankáře Tomáše Suchánka, který působí v kanadské WHL, obránce Stanislava Svozila, jehož loni do NHL draftoval Columbus a útočníka Martina Ryšavého, který loni ve WHL odehrál za Moose Jaw Warriors 29 zápasů se ziskem 29 bodů. Přerovské trio z ročníku 2003 spolu startovalo i loni na mistrovství světa osmnáctek.

Na začátek čeká nejen přerovské hochy pikantní derby. V úterý ve 20.00 začínají šampionát proti Slovensku.